Fuerte polémica entre dos exjugadores de Manchester United

En medio del mal momento que vive Manchester United, al que le cuesta ganar en la Premier League y se encuentra muy lejos de los dos primeros puestos de la tabla de posiciones, uno de los jugadores más recordados de la institución, Robin Van Persie, se refirió a la actualidad del equipo y a la actuación del técnico Ole Gunnar Solskjaer, quien arrancó muy bien y devolvió la ilusión a los fanáticos, pero cuya imagen se fue diluyendo poco a poco.

Luego de la derrota frente a Arsenal, por 2-0, que volvió a evidenciar la irregularidad en el juego del United, Van Persie apuntó contra Solskjaer y afirmó que le falta ser un poco más duro. "Cuando escucho a Ole, él parece realmente una gran persona. Sin embargo, me gustaría ver que fuera más estricto por algunos momentos, un poco más serio y de mal humor. Tras partidos como este (el de Arsenal) se lo ve sonreír y creo que este no es el momento para esto".

Los comentarios del exfutbolista holandés en la televisión no cayeron nada bien en el actual técnico del United, quien aprovechó la última rueda de prensa del equipo, previa al duelo en el que empataron contra Wolverhampton, para responder a estos dichos y demostrar total contundencia tras los comentarios.

"No conozco a Robin y Robin no me conoce. Así que el probablemente no tenga el derecho de criticar la forma en la que dirijo, la cual, definitivamente, no voy a cambiar. Respecto a Robin, sé que él recibió mi número de camiseta (20) en el club, por lo que creo que esto será lo único que él reciba de mi parte", sentenció el noruego respecto a lo que había afirmado Van Persie.

Tras el empate contra Wolverhampton 0-0, el United enfrentará a Manchester City el próximo martes, por las semifinales de la Copa de la Liga.