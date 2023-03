Fuerte regaño del 'Pibe' a Quintero por ir lesionado a la selección; no lo bajó de bobo

La Selección Colombia se alista para lo que será la disputa de los partidos amistosos en la gira asiática. El combinado dirigido por Néstor Lorenzo se medirá ante Corea del Sur y Japón. Entre los convocados para estos compromisos aparece Juan Fernando Quintero, pesé a no haber estado presente en los últimos partidos del Junior por lesión.

Después de que se confirmará que el volante paisa estaría presente con la tricolor, la polémica no tardó en llegar. Desde Barranquilla se apuntó contra el mediocampista por elegir viajar con el combinado nacional a pesar de su molestia física.

Uno de los hombres que hizo referencia a la decisión de Quintero fue el 'Pibe' Valderrama. El ex jugador de la selección y el club tiburón cuestionó la elección de 'JuanFer' para viajar hacia Asía sin estar en condiciones para jugar.

"Primero es la selección y eso no se puede cambiar por nada, pero si estuviera bien. Escuché que no puede jugar mañana porque ya está lesionado, eso me parece muy bobo porque estamos arrancando un nuevo proceso buscando lo mejor que tenemos y va lesionado para no jugar; eso no lo entiendo", dijo el samario en diálogo 'Win Sports'.

El histórico volante también habló sobre la llegada del 'Bolillo' Gómez al Junior: "Los va a poner físicamente bien; ‘Bolillo’ está capacitado para dirigir en cualquier parte del mundo y es muy capacitado, trata bien al jugador, pero el día que tú crees que te lo vas a pasar por encima, va de frente y no se deja pasar por encima".

Finalmente, el 'mono' señaló lo que espera del equipo tricolor en sus siguientes compromisos: "Espero ver la selección que veo desde que Lorenzo cogió la selección y que no ha perdido. Todos los jugadores son distintos y hasta ahora le está dando resultados; cuando llegue el momento quiero ver que escoja cuáles son los jugadores que van a la Copa América y luego al Mundial.

Por ahora, el conjunto nacional tendrá el reto de mostrar una buena cara ante rivales que viene de hacer buenas presentaciones en la Copa del Mundo. En el tema Quintero, todo apunta a que no estará presente ante Corea y se espera para ver sí llegará al partido ante Japón.