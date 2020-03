Fuerte y claro: Falcao volvió a arremeter contra la superliga turca

Falcao volvió a arremeter contra la decisión de la Superliga turca de jugar los partidos de la primera división a puerta cerrada, a pesar del temor por la expansión del coronavirus, pandemia que ha afectado principalmente a los países europeos.

Vea también: "Que me mande un 'chequecito'": Comesaña sobre medida para adultos mayores

El jugador ya había expuesto su posición ante la medida de continuar el campeonato, luego que el volante nigeriano John Obi Mikel decidiera poner punto final a su contrato en el Trabzonspor al de conocerse que el fútbol otomano no iba a parar, más allá de los pedidos hechos desde varios sectores.

“La vida es más importante que el fútbol”, respondió el ‘Tigre’ al mensaje del jugador africano publicado en redes sociales. Ahora, el colombiano volvió a ser crítico con la postura de los directivos turcos de no suspender el campeonato en este momento.

People are dying around the world. pic.twitter.com/K72c3vEiUc