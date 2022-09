Fuertes declaraciones: Aseguran que Klopp fue la clave para que Mané dejará Liverpool

La salida de Sadio Mané de Liverpool dejó muchos interrogantes en el conjunto de Anfield Road y en la afición del cuadro inglés. Para muchos, la decisión del senegalés acerca de marcharse del onceno red nunca fue totalmente comprendida y las razones estaban lejos de llegar a una explicación convincente.

Después de varios meses en el Bayern Munich parece que la verdad podría empezar a revelarse. Según apuntan desde suelo inglés, una de las motivaciones se debía al cariño. El africano pensaba que en su equipo no era tratado como el jugador valioso que era para el equipo. Al parecer el delantero no se sentía apreciado especialmente por el entrenador.

En dialogo con el medio Anfield Watch, Salif Diao, quien jugó con el Liverpool en 2002 hasta 2005 habló sobre las razones que llevaron a que su compatriota cambiará de club: “pienso que desde hace un par de años él (Sadio Mané) llegó a la conclusión de que no recibía el cariño que él necesitaba. Aquí, en Anfield. No me refiero a los aficionados, creo que fue más con el entrenador”, comentó el ex futbolista.

Según la versión del africano, Sadio no encontró el respaldo que esperaba en el técnico alemán. Todo esto en medio de los cuestionamientos sobre el final de la temporada pasada tras su bajón en el rendimiento y la complicación de no sumar los títulos esperados.

Por ahora, Mané sigue en su adaptación al Bayern. El delantero de apoco entre en el sistema de juego del conjunto alemán. Mientras, Liverpool no ha logrado integrar a Darwin Núñez en el tridente con Luis Díaz y Salah. Al uruguayo aún le cuesta acomodarse al esquema.