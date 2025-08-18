Fulminan a figura de la Selección Colombia: “Resultó ser una gran decepción”

La Selección Colombia persigue el latente sueño de sellar la clasificación para afrontar el Mundial de 2026. Quedan dos partidos definitivos y un triunfo ante Bolivia y Venezuela le daría ese privilegio a los dirigidos por Néstor Lorenzo que ha venido de más a menos en la campaña.

Con la necesidad de sellar el paso, Néstor Lorenzo deberá elegir a sus mejores jugadores para afrontar este reto de las Eliminatorias. En ese sentido, todo parece indicar que para la fecha definitiva de las clasificatorias no estará Carlos Cuesta, quien, hasta hace algunos meses era un habitual elegido por el entrenador argentino.

Carlos Cuesta demostró ser uno en el Genk de Bélgica y otro muy diferente en el Galatasaray de Turquía. Llegó a suelo turco con mucho bombo, pero poco a poco, empezó a desilusionar.

Y es que, Galatasaray pagó a principios del año un valor de 8 millones de euros por Carlos Cuesta que estaba en el radar del Torino. La pelea la ganaron los de Estambul, pero a la hora de la verdad, dejó mucho de qué hablar en su experiencia en la Superliga turca.

Bastaron apenas cinco partidos ligueros y dos de competencias internacionales para que el Galatasaray no quedara cómodo con lo pagado por Carlos Cuesta. Sus errores llamaron la atención y, tras meses en suelo turco, buscan sacar provecho económico a la espera de alguna oferta que los convenza.

“CARLOS CUESTA, UNA GRAN DECEPCIÓN”

Mientras espera el Galatasaray por la oferta de algún equipo, Carlos Cuesta fue titular en la prensa otomana, pero en esta ocasión no fue por algo bueno, sino por la desilusión que hubo en aficionados y en el equipo de Estambul. Jugó poco y Okan Buruk, entrenador del club perdió la confianza en el colombiano que terminó siendo suplente, y luego, relegado a principios de la nueva temporada.

En ese orden de ideas, el medio Sporx Turquía afirmó que, “Galatasaray se encuentra en una encrucijada con respecto a Carlos Cuesta, quien fue transferido la temporada pasada, pero que resultó ser una gran decepción”. El colombiano deberá buscar nuevo equipo para la temporada que ya inició, y ya se especula que, por la falta de fútbol últimamente, no estará en los planes de Néstor Lorenzo.

LOS DOS EQUIPOS QUE QUIEREN A CARLOS CUESTA

Ya hay dos clubes que están detrás de los servicios de Carlos Cuesta. El plan de Galatasaray es venderlo y no prestarlo. Bajo esas condiciones, el club turco ya rechazó una oferta por parte del Vasco da Gama que buscaba una cesión por un año.

Como no cumplieron las condiciones que buscaba el Galatasaray que quiere es sacar un provecho monetario por los 8 millones de euros que pagaron, el Spartak de Moscú podría aprovechar el rechazo del elenco turco al Vasco da Gama y ficharlo para la liga rusa.

Sabiendo los dos equipos que lo quieren, Sporx sentenció que la directiva no rechazará ninguna oferta de compra que llegue, pero que el colombiano será quien defina en último momento. “Si bien la directiva prefiere al Spartak porque el defensor tendrá un salario ligeramente superior, Cuesta será quien decida”, indicó el medio.

El entrenador turco ya no tendrá en cuenta a Carlos Cuesta y le queda esperar por una oferta que pueda convencer al Galatasaray. El club estaría pensando en aceptar siempre y cuando llegue una oferta de 6 millones de euros para no perder tanto dinero por el colombiano cuando firmó hace algunos meses.