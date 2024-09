Boca Juniors da pistas del futuro de Frank Fabra: ¿Regresa a Colombia?

Quedan pocas horas para que ruede la pelota en el Estadio La Bombonera en donde Boca Juniors hará las veces de local en una nueva edición del Superclásico contra River Plate. Diego Martínez y Marcelo Gallardo ultiman los detalles para estructurar las nóminas en un vibrante encuentro que decidirá mucho en Argentina.

En Boca Juniors, Diego Martínez tendrá una importante novedad en la nómina y es el regreso de Edinson Cavani. De hecho, en Bolavip Argentina, mencionan que Martínez ya tendría listo el onceno que enfrentará a River Plate. En el arco Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Cristian Medina, Pol Fernández, Ignacio Miramón, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Un 4-4-2 que amenaza a River Plate con una delantera oriental y con el talento de Kevin Zenón para nutrir a Miguel Merentiel y a Edinson Cavani. Por los lados de River Plate, seguramente estará en el ataque Miguel Ángel Borja, la amenaza goleadora del club ‘Millonario’.

Pero, la gran incógnita es, ¿qué pasa con Frank Fabra y su futuro en Boca Juniors? Desde que el lateral izquierdo salió expulsado en la Copa Libertadores, su relación con la hinchada ‘Xeneize’ se rompió completamente. Se ganó el odio de toda la afición y perdió regularidad en la institución. De hecho, Diego Martínez le bajó el dedo en la convocatoria del Superclásico.

FRANK FABRA SENTENCIADO EN BOCA JUNIORS

Pues, en la convocatoria de Diego Martínez no aparecieron ni Juan Ramírez ni Frank Fabra. Los dos jugadores no continuarán en la próxima temporada en el club y esto es una prueba mucho más grande de que no cuenta con ambos futbolistas. Fabra se quedó en Boca Juniors a la espera de definir su futuro, sabiendo que no tendría regularidad.

Colombia puede ser una opción para el lateral izquierdo de Boca Juniors para el 2025. Frank Fabra jugó en Envigado, Deportivo Cali y Medellín en la Liga BetPlay. En una entrevista para el medio TutoScore, reveló que, “me gustaría retirarme en Envigado o Deportivo Cali de Colombia”. Así las cosas, hay señales de que su próximo club puede estar en el país tras un año para el olvido en Argentina.