Boca Juniors se hunde: una joya estaba listo para llegar y cambió de planes

La historia de Juan Román Riquelme en Boca Juniors no ha empezado como se esperaba. El ídolo tomó la presidencia del club, y poco a poco, lo que ha anhelado para la institución no se ha cumplido. En primer lugar, Éver Banega, que era uno de los máximos anhelos, terminó cambiando de planes y jugará en Newell’s Old Boys de la Liga Argentina. En segundo lugar, aunque cumplieron con Diego Martínez, otro fichaje casi listo terminó dando un giro.

Arturo Vidal también era uno de los deseados por el club ‘Xeneize’, pero le bajaron el dedo por el cupo de extranjeros. Cristian Lema y Kevin Zenón se convirtieron en los primeros fichajes de Boca Juniors. Luka Romero, una de las joyas argentinas, sonó fuertemente para reforzar a la institución. El Milan, dueño de sus derechos deportivos busca prestarlo, y ahí apareció el equipo de Argentina.

Vea también: Boca Juniors y Riquelme no lo creen: joya Sub-23 se fue al exterior

Sin embargo, y aunque el jugador le llamaba la atención jugar en Boca Juniors, poco a poco se empezó a desvanecer esa posibilidad, puesto que, no había acuerdo entre Boca y Milan. El club argentino pedía su préstamo por dos años, sin una cláusula de regreso a los seis meses y una opción de compra para poderla activar si rendía.

Milan no estaba de acuerdo con las exigencias. El anhelo ‘Rossoneri’ es asegurar a Luka Romero por varios años, y por esta razón, buscaba su regreso a los seis meses de haberlo prestado. Ahí apareció la posibilidad para el nacido en México y nacionalizado argentino de poder volver a España.

Le puede interesar: Riquelme quiere a una joya para Boca Juniors: juega en un gigante de Europa

Luka Romero y el Milan cambiaron de opinión con un giro inesperado cuando se pensaba que podía llegar a Boca Juniors. El volante será nuevo jugador del Almería de España, equipo que sí cumplió con las expectativas de los italianos. Estará en condición de cedido por seis meses, donde espera ganar minutos con el último de LaLiga.