Boca Juniors y un equipo de figuras: cuatro colombianos en carpeta

Nuevo amanecer para Boca Juniors con la elección de presidente. Juan Román Riquelme, un hombre de la casa que como pocos, vive los colores del club al 100% espera volver a arrasar en la Liga Argentina. Un año complejo, en el que, pese a ser subcampeones de la Copa Conmebol Libertadores, no lograron clasificar a la edición del 2024, y se consuelan con la Copa Sudamericana, por esta razón, el ídolo quiere llevar a la institución a sus mejores épocas.

Juan Román Riquelme tiene, sin duda alguna, fascinaciones por jugadores colombianos. De hecho, fue uno de los primeros en defender a Sebastián Villa dejando los problemas a un lado y elogiando su fútbol. Además, con Jorge Bermúdez, Mauricio Serna y Óscar Córdoba se instruye con nuevos deseos cafeteros como el de Juan Camilo Portilla, objetivo 'Xeneize'.

Sin embargo, Juan Camilo Portilla no sería el único objetivo de un ambicioso proyecto. El primero en llegar fue el estratega Diego Martínez que suplirá en el cargo a Jorge Almirón. Martínez dirigió a clubes como Godoy Cruz, Tigre, donde quedó campeón de la Primera B, y a Huracán. Aunque se decía que Andrés Ibarra y Mauricio Macri querían fichar a James Rodríguez, Juan Román Riquelme no vería con malos ojos la llegada del colombiano del Sao Paulo. Con el ex Real Madrid, también hay competencia, pues otros clubes de Brasil quieren al cucuteño.

Arturo Vidal es otro de los candidatos que no la pasa muy bien en Athletico Paranaense y sería uno de los objetivos. Además de Juan Portilla y James Rodríguez, TyC Sports menciona que Yerry Mina y el posible regreso de Wilmar Barrios también pueden entrar en escena.

Con los colombianos y Arturo Vidal, Boca Juniors esperaría volver a ser uno de los candidatos para arrasar con los torneos argentinos e internacionales. El mal andar del club 'Xeneize' en la Copa de la Liga Profesional no fue como se esperaba y por ello, Riquelme desea que el club resurja. Otro de los que ve con buenos ojos el presidente es Yeferson Soteldo.

Si hay que hablar de bajas, en Argentina están pendientes, pues en las últimas horas, se ha sumado el fútbol brasileño por Luis Advíncula. Además, sostener a Valentín Barco tampoco es para nada sencillo. El nuevo Boca Juniors de Juan Román Riquelme está por golpear fuerte en Argentina y quiere hacerlo con el interés por cuatro colombianos.