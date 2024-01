Boca Juniors ya aseguró su primer fichaje: así empieza la Era Riquelme

El renacer de Boca Juniors en la liga de Argentina tras un 2023 en el que no lograron clasificar a la Copa Libertadores y que tampoco pudieron luchar por el título, inició con el ascenso a la presidencia de Juan Román Riquelme. El exjugador de Argentinos Juniors e ídolo de la institución ‘Xeneize’ empezó con el cambio de dirección técnica asegurando a Diego Martínez como nuevo entrenador.

Diego Martínez, ex Huracán fue la prioridad de Juan Román Riquelme, que contaban con el regreso de Éver Banega. Sin embargo, el volante cambió de planes y firmará con Newell’s Old Boys. Esta vez, la institución no falló en concretar el primer fichaje de la Era Riquelme, un defensor central, que también fue pedido por el nuevo presidente.

Aunque se tenían dudas por la llegada de Cristian Lema por una visita del ex Lanús a la pretemporada ‘Granate’, finalmente, el defensor central fue presentado como el primer fichaje de Boca Juniors. No fue Éver Banega, pero sí Lema, otro de las prioridades de Juan Román.

Cristian Lema sembró la incertidumbre en Argentina por hacerse presente en la sesión de entrenamiento de Lanús, pero, contrario a lo que se temía, el defensor central fue con el objetivo de pedir un dinero que el club le debía. Así las cosas, no iba a haber ningún problema con su negociación en Boca Juniors.

El ‘Xeneize’ busca armarse de la mejor manera, con el objetivo claro de luchar por el título en Argentina, y, sin duda alguna, asegurar la Copa Sudamericana, que, a falta de la Libertadores, se consuelan con la segunda competencia más importante del continente.

Juan Román Riquelme ya puede darse el lujo de tener uno de los fichajes deseados para este 2024. Se espera que vengan más de la mano de Diego Martínez y el presidente de la institución. Cristian Lema será el primero de muchos durante la Era Riquelme en Boca Juniors.