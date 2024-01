Boca quedó pagando: la insólita decisión de un fichaje que estaba hecho

Boca Juniors se mueve rápido con la llegada a la presidencia de Juan Román Riquelme superando abismalmente a la dupla de Andrés Ibarra y Mauricio Macri, expresidente de Argentina. El mundo Boca eligió al ídolo como nuevo mandatario y a partir de ese momento, llegaron los rumores de nuevos jugadores que podrían llegar al 'Xeneize'.

Juan Román Riquelme eligió a Diego Martínez, ex director técnico de Huracán como el nuevo orientador del club. Con entrenador confirmado, la gran ambición de Riquelme era volver a contar con Éver Banega en la institución, algo que se podía ver sencillo por lo conectado que está el jugador con el entorno del club.

Éver Banega ya decidió su futuro antes de acaba el 2023, pues subió una publicación a su cuenta personal de Instagram afirmando que era la última navidad y año nuevo que pasaba en Arabia Saudita prestando sus servicios al Al Shabab. Esto indicaba su regreso a Argentina en los próximos días especulando su contratación con Boca Juniors.

Sin embargo, Boca Juniors quedó plantado, y la decisión del volante argentino no sería firmar con el club de Juan Román Riquelme. Su anhelo es regresar a Newell's Old Boys. De acuerdo con el diario Olé, paulatinamente, las negociaciones con el club 'Xeneize' se fueron diluyendo y apareció el conjunto rosarino en el camino.

De hecho, Ignacio Astore, presidente de Newell's Old Boys, en conversación con TyC Sports afirmó que, "Banega ya le dio el sí al club. Él ya aceptó nuestras condiciones. Esperamos poder cerrar todo antes del fin de semana". Además, continuó explicando, "hay acuerdo en los números con Éver Banega. Están trabajando los abogados. Viene muy bien encaminada la operación. Tenemos muy buena relación con el jugador y un diálogo permanente".

Aunque en Boca Juniors, Éver Banega podía disputar la Copa Sudamericana, el jugador optó por Newell's Old Boys. Juan Román Riquelme no pudo cumplir el anhelo de quedarse con el volante ex Valencia y Atlético de Madrid. Ahora, vendrán más objetivos para el presidente de la institución pasando la página por la no llegada de Banega, su principal ilusión en la era Riquelme.