Boca tomó fuertes medidas y no le tembló la mano: suspendieron a jugador

Boca Juniors suspendió el lunes con dos partidos a su arquero Sergio Romero por la fuerte discusión que protagonizó el sábado con hinchas en La Bombonera, tras la derrota 1-0 contra River Plate en el superclásico argentino.

Apenas terminó el encuentro, y mientras se dirigía al vestuario, Romero fue insultado por un hincha desde la grada y el exportero de la selección argentina respondió saltando una valla y poniéndose a discutir cara a cara con el seguidor.

Este lunes, Boca Juniors anunció en sus redes sociales que "con motivo de los hechos de conocimiento público acontecidos al finalizar el partido disputado en La Bombonera el pasado sábado, se ha tomado la decisión que nuestro jugador Sergio Romero no será convocado para los dos próximos partidos que tenemos que disputar".

La sanción, entonces, deja afuera a Romero de los encuentros contra Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors, en los que será reemplazado por el joven Leandro Brey, que ya había tenido buenas actuaciones en la valla 'xeneize'.

"Asimismo, hacemos saber que han sido identificados los tres simpatizantes que provocaron el hecho referido, a quienes se les aplicarán las medidas que correspondan", detalló el comunicado de Boca.

El sábado, después del incidente, el arquero admitió su error y pidió disculpas, además de firmar un acta de contravención que le labró el gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

"Me puteó (insultó) con tantas ganas que me encontró. Me estaba yendo caliente (enojado), pero tranquilo. Me encontró, se me fue la cabeza y volví. No quería que suceda, pero ya está y le ofrezco mis disculpas. Estuve mal con la reacción", reconoció el portero de 37 años.