"Borja es flor de un día": La prensa argentina volvió a cargar contra el colombiano

Migue Ángel Borja vive un momento agridulce en River Plate. El colombiano llegó al club de la banda cruzada y no ha podido tener la trascendencia esperada. Desde su arribo el ex Junior ha pasado momentos complicados y aunque en los últimos partidos había anotado dos goles, anoche frente a Platense no le fue muy bien.

Vea también: Sorpresa en River Plate: Marcelo Gallardo anunció su salida

El cordobés vivió un partido bastante discreto, no se encontró en el campo y terminó siendo sustituido para la segunda parte. El delantero estuvo impreciso sus jugadas no llegaron a generar peligro en el arco rival y la prensa salió a cobrarle.

Como es habitual en el fútbol argentino, los jugadores suelen ser calificados en su rendimiento tras cada encuentro. Los medios son los principales encargados en señalar cuales fueron la falencias de cada futbolista.

En el partido ante Platense ‘Olé’ calificó a Borja como el peor de la cancha con tres puntos: “impreciso, incómodo jugando de espaldas, le hizo un innecesario foul a Baldasarra y llegó a su quinta amarilla. Nunca se metió en el circuito ofensivo del equipo ni le llegaron centros para su poder en el juego aéreo. Jugó apenas los primeros 45 minutos”, señaló el reconocido diario.

Por su parte, TyC Sports le dio cuatro puntos y argumentó: “jugó de espaldas al arco; incómodo, perdió todos los duelos. Demasiado estático y errático”.

Le puede interesar: El River de Gallardo vs el Boca de Bianchi ¿Quién ganó más?

Después del compromiso y la victoria de River no se sabe cuál será el futuro del colombiano. La noticia de la salida de Gallardo abre las dudas sobre la importancia que podría tener el atacante en el conjunto ‘millonario’.