Borja tiene nuevo entrenador en River: viejo conocido fue presentado

Tras la salida de Martín Demichelis de la dirección técnica de River Plate, los directivos iniciaron la búsqueda por el nuevo perfil idóneo con la necesidad de ser protagonistas en el rentado local y con miras a la Copa CONMEBOL Libertadores en los octavos de final cuando enfrenten a Talleres de Córdoba.

Con Miguel Ángel Borja como un fijo para Martín Demichelis, se espera que el colombiano pueda estirar su poderío goleador con la institución riverplatense por mucho más tiempo. Además, el nuevo director técnico ya lo conoce bien, dado que Marcelo Gallardo alcanzó a compartir algunos meses con el ex Palmeiras en la dirección técnica del club.

Pues bien, aprovechando también la salida de Marcelo Gallardo del Al-Ittihad de Arabia Saudita, no había dudas de que el buen hijo iba a regresar a casa. Con el pasar del tiempo ante la sorpresiva despedida de Martín Demichelis, Gallardo entró en escena.

Fueron ocho años de Marcelo Gallardo en la dirección técnica de River Plate, tiempo en el que el ‘Muñeco’ se cansó de ganar todo, especialmente, dos Copas Libertadores, una de ellas, ante su acérrimo rival, Boca Juniors. Pero, en este caso, recomponer la historia sería difícil. Los riverplatenses no han tenido la mejor suerte en la campaña en Argentina sumando 14 puntos de 27 posibles y en la casilla 11.

Como si fuera poco, River Plate necesita un cambio en la apuesta y en el juego para enderezar el camino. Marcelo Gallardo tendrá un duro reto en la campaña en su regreso tras un año de ausencia en las filas riverplatenses. Además, no le fue muy bien en Arabia Saudita y él mismo también espera recomponer su experiencia como entrenador.

MARCELO GALLARDO FUE PRESENTADO EMOTIVAMENTE

Por medio de una rueda de prensa, el presidente, Jorge Pablo Brito presentó a Marcelo Gallardo, afirmando que, “todos tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Te quiero agradecer enormemente, Marcelo”. El entrenador también tomó la palabra, “no hace mucho que me fui, pero parece que nunca lo hice. Después de recorrer el mundo River me hace sentir en casa”.

Posteriormente, envió un mensaje al plantel y afición, “tenemos que recuperar el espíritu de club y de equipo, hay que recuperar el deseo de seguir construyendo. Trabajar rápido y no mirar hacia atrás. La expectativa en la Copa Libertadores es la misma que tienen todos”. Finalmente, mencionó que, “siento mucha emoción y felicidad. Me siento muy cerca de los que quiero y los que me quieren”.