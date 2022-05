Copa de la Superliga Argentina: así se jugarán las semifinales

Racing y Boca Juniors, ambos firmes candidatos, y Argentinos Juniors y Tigre, las dos revelaciones, disputarán este fin de semana las semifinales de la Copa de la Liga del fútbol argentino en busca de definir al primer campeón de la temporada.

Racing, conducido por Fernando Gago, cumplió con su papel de líder de la Zona 1 y único invicto del torneo, y pulverizó a Aldosivi por 5-0 en uno de los cruces de cuartos de final.

Vea también: Nueva denuncia contra Sebastián Villa: abuso sexual, violencia de género y tentativa de homicidio

Pero la exigencia para la Academia crece, porque ahora se enfrentará a Boca que en sus últimos partidos logró buenas producciones colectivas y resultados positivos, como ocurrió en el sólido triunfo por 2-0 en cuartos de final sobre Defensa y Justicia, un rival nada sencillo.

Racing y Boca ofrecerán el sábado un atractivo clásico con ambos equipos en condiciones ideales.

Ex jugador de Real Madrid y Boca, Gago aseguró que no sentirá nada especial por tener enfrente a un equipo auriazul con el que jugó hasta no hace mucho tiempo.

"El equipo tiene una idea de juego y trata de demostrarla en cada partido. Tenemos una manera de jugar, y obviamente nos fijamos en las virtudes del rival, pero siempre buscamos ser protagonistas", consideró Gago.

Incluso, el duelo de entrenadores también tendrá un color especial, porque Sebastián Battaglia, el DT de Boca, también fue volante central 'xeneize' durante varias temporadas, en el mismo puesto que Gago, pero con otro estilo de juego, y además es el jugador con más títulos en el popular club de Buenos Aires, con 18 coronas entre 1998 y 2013.

¿A qué hora es el partido de Boca y Racing por la semifinal?

El cotejo entre Racing y Boca se disputará el sábado desde las 17:00 locales (3:oo p. m. de Colombia) en el estadio de Lanús, con público de ambos clubes, una situación que no se producía hace mucho tiempo en el fútbol argentino.

¿Cuándo y a qué hora es el partido Argentinos vs Tigre?

El segundo duelo lo animarán el domingo Tigre y Argentinos, a partir de las 16:00 locales (2:00 p. m. de Colombia) en la cancha de Huracán, en un cotejo entre dos de las sorpresas del certamen.

En los cuartos de final, Tigre dio el gran golpe del campeonato al ganarle como visitante por 2-1 al poderoso River en el Monumental.

De su lado, Argentinos debió trajinar para superar por penales a Estudiantes de La Plata, luego de igualar 1-1 como visitante, y después de jugar casi todo el segundo tiempo con un hombre menos, aunque terminó el cotejo poniendo contra las cuerdas a un rival que cumple una gran campaña en la Copa Libertadores y que era el favorito de la eliminatoria.

Le puede interesar: FCF tomó medidas por denuncia de abuso sexual en árbitros

Con Diego Martínez como conductor, Tigre cumple una campaña excelente en su regreso a la primera división, mientras que Argentinos encontró en Gabriel Milito a un entrenador con el que consolidó una propuesta de juego consistente.

Ahora, con la lucha por el título reducida a cuatro equipos, ambas llaves asoman parejas y de difícil pronóstico, con dos lugares en juego para la final prevista para el domingo 22 de mayo en el estadio Mario Kempes de la ciudad de Córdoba (centro de Argentina).