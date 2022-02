"En el fútbol también hay Fecodes": la nueva decepción de Carlos Antonio con Jorge Carrascal

Carlos Antonio Vélez, en Palabras Mayores del 9 de febrero de 2022, mostró su frustración por el fichaje de Jorge Carrascal al CSKA de Moscú, luego de no cuajar una buena temporada en River Plate, más allá de sus condiciones.

"Hola, qué lástima, qué desperdicio. ¿Y se dan cuenta que todos tienen un patrón de comportamiento y un lugar común? Aquí dice, 'y algunas actitudes suyas que en la intimidad no gustaron', dijo, citando, igualmente, un artículo del diario deportivo Olé.

"Y usted mira, Villa igual, Cardona igual, James igual, aquel igual, el otro igual. Es un problema de formación. Y como aquí no se les exige. Aquí somos muy poquitos los que les apretamos la cuerdita", añadió.

Y es que Carlos Antonio Vélez comentó, respecto a lo anterior, que el caso de Carrascal como de otros futbolistas colombianos, pasa por un tema de formación en inferiores.

"En el fútbol también hay Fecodes. No los maduran, hay que trabajarlos como personas. Enseñarles el camino del respeto, la responsabilidad del trabajo, el aprovechamiento de las condiciones, la solidaridad. Participan de un juego que no es unitario, individual, que es colectivo. Por lo tanto, el cooperativismo y sus principios son básicos para desarrollar la personalidad.

Muchos de estos muchachos no tienen una familia bien avenida y resulta que el principio de la sociedad es la familia. Si no hay una familia bien constituida, pues va a ser muy difícil que ellos entiendan que pueden hacer o tienen que hacer una familia, como ellos mismos dicen, con su grupo de trabajo y que del grupo tienen que pasar al equipo porque se compite, no es en grupo, sino en equipo", puntualizó.