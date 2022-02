"Está mejor que cuando vino la primera vez": Francescoli asombrado con la vuelta de 'Juanfer'

Juan Fernando Quintero regresó a River Plate para volver a triunfar con el club ‘Millonario’ como lo hizo en la temporada 2018 cuando ganó la Copa Libertadores. El retorno del paisa despertó todo tipo de comentarios, a tal punto que una de las figuras del equipo argentino, como Enzo Francescoli dijo en una reciente entrevista que Quintero “está mucho mejor que cuando vino la primera vez”.

El uruguayo concedió un par de palabras al programa Equipo F de ESPN, donde habló maravillas de ‘Juanfer’ de quien se refirió como “un chico fantástico, muy alegre”.

En primer lugar, el ‘Príncipe’ indicó que “está mucho mejor que cuando vino la primera vez, por su estado físico, su cabeza, ha crecido mucho, es un chico fantástico, muy alegre”.

Asimismo, el charrúa resaltó que Juan Fernando “quiso volver e hizo todo para estar acá. Eso es positivo para nosotros, que un jugador que haga eso, por todo lo que conocemos del fútbol argentino y está bueno y eso genera un plus”.

Hay que decir Quintero jugó en la derrota de River ante Unión de Santa Fe, pero en el entretiempo, ‘Juanfer’ fue sustituido debido a una molestia.

El estratega Marcelo Gallardo dio un parte de tranquilidad por la molestia del colombiano: “Lo vi bien y terminó bien físicamente, pero aún no está para jugar 90 minutos. En general no fue un partido bueno del equipo. No pudimos hacer pie en el juego ni sostener la intensidad de Unión, que no nos dejó jugar, más allá de que teníamos futbolistas de buen pie. Tenemos que saber combatir y ser igual de intensos que los rivales”,