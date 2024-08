Gustavo Costas confirmó bombazo con el futuro de Quintero: "Veremos qué sucede"

El futuro de Juan Fernando Quintero todavía no se ha arreglado después de la Copa América. De hecho, antes de la competencia continental, se especulaba con la salida del colombiano de Racing Club de Avellaneda y firmara con un elenco cafetero con el interés del Medellín y nuevamente, Junior de Barranquilla por contar con el volante ofensivo.

En su regreso a Argentina, Gustavo Costas definió que habría que llevarlo con calma para que recupere su físico, y decidió no tenerlo en cuenta en los primeros partidos del reinicio del certamen argentino. Justo en la fecha pasada, el colombiano disputó sus primeros 45 minutos como titular desde que acabó la Copa América con la Selección Colombia.

Vea también: Marcelo Gallardo llegará a River con fichaje colombiano: ya hay aval

Pero, lejos de pasar solo por el físico, también podría pasar por la decisión de salir de Racing. Cuando River Plate cesó a Martín Demichelis y se confirmó el regreso de Marcelo Gallardo, el periodista Guillermo Vetere afirmó que el representante de Juan Fernando sería un asesor legar para definir la vuelta del antioqueño al elenco riverplatense.

Poco a poco, la información se desmintió y quedó solo en rumores de una posible transferencia a River Plate. Sin embargo, sí es cierto que el futuro de Juan Fernando Quintero puede estar lejos de Racing, y hasta de Argentina. Pues, dos ligas exóticas afirmaron su interés en contar con el jugador, y el conjunto de Avellaneda, en voz de Gustavo Costas, confirmó las ofertas.

LA DECISIÓN QUE TIENE QUE TOMAR RACING CON JUAN FERNANDO QUINTERO

Después del empate de Racing contra Huracán en condición de visitante, Gustavo Costas fue preguntado por el futuro de Juan Fernando Quintero, explicando, en primer lugar, por qué no jugó ante el ‘Globo’ y las ofertas que tiene en el mercado de fichajes.

Le puede interesar: Costas le bajó el dedo a Juan Fernando Quintero: “no lo necesitamos”

Gustavo Costas afirmó en rueda de prensa las opciones de Juan Fernando Quintero, “sé que hay, porque me lo han dicho, propuestas de Arabia Saudita o de Catar, no recuerdo. Es eso, pero bueno, estuvo lesionado, por eso no pudimos contar con él, era lumbalgia, no tuvo casi tiempo. Recién el viernes corrió. Creo que esta semana se decidirá. Vamos a decidir qué va a pasar, si se va o se queda”.

La información la dio el mismo Gustavo Costas y a lo largo de los próximos días se esperará la decisión final sobre el futuro de Juan Fernando Quintero. Si sigue en Racing, o sale al balompié catarí o saudí.