Se acerca la semana de clásicos en el balompié de Argentina, y, ese encuentro entre Independiente vs Racing promete bastante. Para Gustavo Costas, será regresar a dirigir un clásico de Avellaneda, ese que él mismo afirmó que vive de otra manera.

Dentro de ese encuentro, espera tener a todas sus fichas disponibles, pero la realidad es que podría perder a uno de sus jugadores más importantes y que ha dado de qué hablar en el arranque de la Copa de la Liga Argentina. Juan Fernando Quintero prendió las alarmas en el anterior encuentro ante Godoy Cruz en el Cilindro de Avellaneda.

De acuerdo con el primer parte médico, Juan Fernando sufrió un esguince externo en la rodilla izquierda. El plan que tiene Gustavo Costas es tratarlo de manera urgente y rápidamente, con miras al clásico de Avellaneda contra Independiente en el Estadio Libertadores de América.

Racing de Avellaneda también confirmó que Juan Fernando Quintero ya habría empezado sesiones de fisioterapia trabajando en solitario en el último entrenamiento de la ‘Academia’. Aunque el primer parte afirma que está en duda para enfrentar a Independiente, y que todo dependería de su evolución, otros periodistas confirman que sería titular en el clásico.

Múltiples versiones, indican que Racing esperará hasta el último momento para decidir si puede ser o no, tenido en cuenta entre los convocados y dentro de la titular. Su convocatoria parece no correr peligro, pero la decisión queda en manos de Gustavo Costas si quiere ‘arriesgarlo’ en el partido.

El periodista argentino de TyC Sports, Gastón Edul, escribió en su cuenta de X, desvelando que, “Juanfer Quintero va a jugar el clásico de Avellaneda. Va a ser titular”. Ante la duda de varias personas que cuestionaron que pudiera recuperarse, afirmó, “la molestia que tiene no le impide llegar al clásico de Avellaneda. Va a ser titular. No se entrenó por precaución. No corre riesgo su participación”. Así las cosas, el panorama parece positivo para Racing, Gustavo Costas y Juan Fernando Quintero.