“Hasta que no lo vea...": Gago toma distancia del caso Quintero en Racing

El desembarco de Juan Fernando Quintero en Racing de Avellaneda parece frustrado por ahora, pues el futbolista de 30 años habría presentado una arritmia cardiaca, lo cual le impidió firmar su contrato.

Pero su llegada no está descartada, pues se prevé que no es de gravedad el problema cardiaco del jugador, y por ende el proceso de recuperación sería rápido. Claro está, que se le realizarán estudios minuciosos previos a su oficialización.

Además, el mediocampista ofensivo tiene el aval del cuerpo técnico para firmar con La Academia, por lo que habrá varios actores trabajando en su llegada.

Vea también: Roger Martínez advirtió a Nacional: "Con nuestra hinchada lo vamos a dar vuelta"

Lo anterior, al margen de que el entrenador Fernando Gago no diera mayores detalles sobre la relación Quintero - Racing, y omitiera sus expectativas acerca del jugador, cuando fue inquietado en la rueda de prensa posterior al partido ante Nacional en Medellín.

Racing: declaraciones de Fernando Gago sobre Juan Fernando Quintero

De entrada, Gago dijo que preferirá no hablar de Juan Fernando Quintero "hasta que no lo vea y no lo trabaje", pues considera que es clave esperar a que se recupere, firme e inicie las prácticas con el equipo.

"Ya veremos cómo está", finalizó Gago acerca de Quintero, apuntando que más allá de los buenos resultados que arrojó en su pasado en Argentina, con la camiseta de River Plate, su titularidad o participación en los partidos oficiales dependerá de su estado físico.

Le puede interesar: En Nacional 'sacan pecho' tras ganarle a Racing y revelan la clave de la victoria

Cabe recordar que Quintero en principio llegaría a Racing de Avellaneda por un año, con la posibilidad de extender su vínculo. Y en en el equipo celeste y blanco afrontará su tercer paso por Argentina, pero el primero fuera de River.