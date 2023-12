Jáminton Campaz le gano a varias figuras: lidera un importante ranking

Rosario Central consiguió el título de la Copa de la Liga Argentina y disputó la final del Trofeo de Campeones ante River Plate en lo que cerró al fútbol argentino en el 2023. Jáminton Campaz fue uno de los máximos referentes en la institución, ganándose un puesto en la Selección Colombia. Aunque fue expulsado en dicho encuentro contra River, no hay dudas de que fue una gran figura.

Jáminton Campaz disputó más de cuarenta juegos con Rosario Central, marcando nueve goles y volviendo locos a los defensores que tuvieron que marcarlo a lo largo del campeonato argentino. Fue una pieza fundamental para conseguir los objetivos trazados por Miguel Ángel Russo y el elenco rosarino.

Así se lo reconoce el fútbol argentino como integrante del equipo ideal de la Copa de la Liga. La idea de Rosario es mantenerlo, pero todavía no han llegado a un acuerdo entre las partes. Mientras tanto, el colombiano se gana el reconocimiento mundial, pues, SofaScore lo incluye en el ranking de mayores regateadores en las grandes ligas superando a grandes referentes en ese componente.

Con 69 regates exitosos durante el segundo semestre del 2023, Jáminton Campaz encabeza el listado de SofaScore ganándole a jugadores como Leroy Sané y Marcelino Moreno de Bayern Múnich y Coritiba respectivamente. Además, superó también a Matías Soulé y a Hulk, este último, que siempre se ha destacado por sus desbordes.

Campaz puso su nombre en lo alto, y seguirá destacando. Lo primero para Jáminton será resolver su futuro, algo que no ve tan sencillo, pues no han llegado a ningún acuerdo. Rosario Central ya hizo el primer paso asegurando el 50% de la ficha, pero no hay acuerdo completo con Gremio de Porto Alegre, de acuerdo con César Luis Merlo.