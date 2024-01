Jáminton Campaz no define su futuro todavía: en Argentina lo esperan

Hace unos días, hubo tristeza en las filas de Rosario Central por un giro inesperado en el futuro de Jáminton Campaz, una de sus estelares figuras en la obtención de la Copa de la Liga Argentina, y que también luchó con el cuadro rosarino para llevarse otro título a finales de 2023 como lo fue el Trofeo de Campeones, en el que enfrentaron a River Plate, e infortunadamente, salió expulsado del campo de juego.

Tras el final del año, el futuro de Jáminton Campaz estaba rodeado con más dudas que certezas. Aunque el anhelo es el de quedarse para el colombiano, y Rosario Central también esperaba lo mismo, hubo sorpresa en el primer entrenamiento del 2024.

Jáminton Campaz generó incertidumbre, pues no se presentó a la sede deportiva de Rosario Central. El club lo esperaba, pero evidentemente, el extremo no podía hacer parte de la sesión, puesto que, es propiedad de Gremio de Porto Alegre y los ‘Canallas’ no han definido la compra oficial del jugador. Tan solo compraron el 50% de sus derechos deportivos y falta la mitad.

Así las cosas, el ex Deportes Tolima regresó a Brasil mientras espera el desenlace de su futuro entre Gremio o Rosario Central. Afortunadamente, empieza a haber señales que pueden acercarlo nuevamente a Argentina. Federico Lussenhoff, director deportivo del club rosarino mencionó en rueda de prensa, “se están terminando los últimos detalles para que en los próximos días, Jáminton se reintegre a nosotros”.

Nuevamente, el director deportivo sentenció que están trabajando por definir la compra del otro porcentaje restante, “los últimos meses del año pasado empezamos a trabajar en esa opción de compra, que se ejecutó. Se adquirió el 50% de su pase. Es otra área, que lleva a pagar los detalles de esa operación, pero estamos pendientes de esa situación para que lo antes posible Jáminton se una”.

Sea como sea, su futuro está o en Brasil, dueño de sus derechos deportivos o en Argentina. Rosario Central deberá comprar la otra parte del porcentaje con el objetivo de quedarse con Jáminton Campaz en el 2024.