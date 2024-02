De un momento a otro, el panorama de Jorman Campuzano y Frank Fabra, especialmente el de este último parecen haber tomado un giro en Boca Juniors. Lejos de tener la confianza de Diego Martínez y de Juan Román Riquelme, el futuro del mediocampista y del lateral parece estar cada vez más distante de Argentina.

En los últimos dos compromisos ante Defensa y Justicia y Tigre, Jorman Campuzano no sumó ningún minuto. Son 180 minutos en los que no estuvo el volante colombiano y ante esto, todo indica que sacó de quicio al ex Atlético Nacional. Jorman buscaría la salida de la institución al ver que no está siendo tenido en cuenta dentro de la nómina titular ni de suplente.

Boca Juniors accedería a pactar la salida de Jorman Campuzano en calidad de cedido y la vitrina que le aparece es la liga de Brasil. De hecho, periodistas brasileños ya empezaron a informar que el futuro de Campuzano puede ser en el Brasileirao sin todavía clubes en concreto.

Sin embargo, hay periodistas brasileños que desvelaron que Corinthians sería uno de los clubes que podrían reforzarse con Jorman Campuzano en calidad de préstamo. De acuerdo con la cuenta de X, Timaismo, dedicada al Corinthians, afirman que, “el empresario de Campuzano, sabiendo que quiere jugar en el fútbol brasileño, fue ofrecido a varios equipos brasileños, incluido el Corinthians”.

Sumado a lo anterior de la cuenta dedicada al Corinthians, el perioidista brasileño, Junior Venezi también reveló el interés del propio jugador colombiano de salir de Boca Juniors y viendo con buenos ojos la ida a Brasil. “Exclusiva sobe Campuzano. El volante quiere jugar en Brasil esta temporada y Boca Juniors acepta cederlo hasta fin de año. La tendencia es que surjan propuestas oficiales después del Carnaval”, afirmó Venezi.

Esta no es la primera ocasión en la que el fútbol de Brasil pone sus ojos en Jorman Campuzano, pues anteriormente, en el 2023, el jugado fue tentado por el Vasco Da Gama. Boca Juniors no vería problema en volver a ceder al colombiano que no está teniendo cabida en el equipo actualmente.