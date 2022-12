Juanfer Quintero le hizo el feo a River: "no tengo nada con ellos, soy jugador libre"

Juan Fernando Quintero se convirtió en una estrella para River Plate, el equipo al que llegó en 2017 y donde ha podido llenar su palmarés: Supercopa Argentina, Copa Argentina, Copa Libertadores y Recopa Sudamericana.

Vea también: ¿Extraña a Pékerman?: Juanfer no se escondió y dio su polémico 11 ideal de la selección

En este club tuvo dos etapas bastante importantes, pero según sus declaraciones en las últimas horas, las cosas pueden cambiar fácilmente, tanto que habría llegado su fin en el club argentino que lo elogia.

En declaraciones para ESPN Argentina, el colombiano dio aires de lo que realmente estaba pasando con el equipo 'Millonario', del cual se fue Marcelo Gallardo, entrenador y gran amigo del jugador: "de querer hay muchas cosas, de que se puedan dar, son diferentes. Yo nunca he sido de mentir, siempre he sido transparente y realmente hoy no tengo nada con River, solo un vínculo hasta el 31 de diciembre. Con China quedé libre. Ahora soy un jugador libre, puedo negociar con cualquier otro equipo".

Por otro lado, se mostró tranquilo en caso de que se dé su salida: "Confío en mis representantes, confío en River, en Matías y en Jorge, a quienes quiero y respeto a pesar de cuquera situación. Yo a River lo amo, lo quiero, la gente es increíble y no es despedida, es la realidad es otra. Si se da bien, si no, sigo con el cariño, el respeto y amor".

Le puede interesar: Prioridades: le dijo no a jugar con Juanfer Quintero y ya firmó con el Olympiacos de James

"River siempre debe pelear, siempre debe competir en todos los ámbitos deportivos que tenga. Yo lo veo muy bien, conozco muy bien el equipo que hay. Yo siempre le voy a hacer fuerza a River, siempre voy a estar pendiente de lo que pase con club" concluyó el '10', dando a entender que tenía un pie más afuera que adentro y que solo estaría esperando a que finalice el año.

Así las cosas, es casi seguro que en menos de una semana se puede saber qué pasará con Quintero, quien deja un registro en River de casi 100 partidos disputados y 19 goles anotados.