La Liga Profesional Argentina entró en la recta final: así quedaron los cuartos de final

Defensa y Justicia y Argentinos Juniors ganaron este domingo en la última fecha de la fase regular y se quedaron con los últimos dos boletos en liza a cuartos de final de la Copa de la Liga del fútbol argentino, que se iniciarán el martes.

En una Zona 1, que ya tenía clasificados a Racing (30 puntos) y River (26), se sumaron Defensa y Justicia (25) y Argentinos Juniors (25), con mejor diferencia de gol para los primeros que por esa vía se quedaron con la tercera posición.

Cuáles son las llaves de cuartos de final en la Primera División de Argentina

De este modo, los cruces de cuartos de final de la Copa de la Liga serán Racing vs Aldosivi, Boca Juniors vs Defensa y Justicia, Estudiantes de La Plata vs Argentinos Juniors y River Plate vs Tigre, en partidos que se disputarán en cancha de los primeros mencionados, por la mejor ubicación alcanzada en la tabla.

En un final apasionante, Defensa tuvo que sufrir hasta el último minuto para conseguir el triunfo por la mínima sobre Patronato, con gol de Adonis Frías (55, de penal), y de este modo el equipo dirigido por Sebastián Beccacece tendrá como adversario a Boca en busca de las semifinales.

También tuvo esforzarse Argentinos, que doblegó con lo justo a Unión por 2-1 con goles de Miguel Torrén (6, de penal) y Kevin Mac Allister (83), mientras que Matías Gallegos (62) anotó para los santafesinos. De este modo los 'Bichos colorados' serán los adversarios de Estudiantes, el líder de la Zona 2.

El que se quedó en la puerta de la clasificación fue Gimnasia y Esgrima (24), que cumplió su tarea al ganarle por 3-1 a Newell's, también eliminado, pero necesitaba otros resultados que no llegaron y no le alcanzó con su remontada en el tramo final del certamen.

Sarmiento, que también tenía algunas posibilidades, se despidió del torneo con una derrota por 1-0 en su visita a Talleres, que celebró con el gol de Federico Girotti (86).

Cuándo se juegan los cuartos de final de la Liga Profesional Argentina

En un cierre sin pausas, los cuartos de final se jugarán entre el martes 10 y el miércoles 11 de mayo, mientras que las semifinales se disputarán el sábado próximo (14 de mayo) en estadios neutrales; asimismo, la final única se disputará en el estadio Mario Alberto Kémpes, en Córdoba.