Pulgar arriba: referente de Racing aprobó llegada de Edwin Cardona

Edwin Cardona llegó a Racing, luego que los directivos de Xolos de Tijuana y la escuadra argentina llegaran a un acuerdo. El colombiano arribó hace unos días para realizarse los exámenes médicos y ser confirmado. Sin embargo, no ha sido presentado, pues salió positivo para covid-19, por lo cual, deberá estar aislado unos días.

En recientes declaraciones, el exfutbolista de Racing, Rubén Capria, habló sobre el colombiano en ESPN: “Yo no podría hacer un juicio de alguien que no conozco en el día a día, lo que sí es que no dudo de su capacidad. Las personas necesitan el cariño, sentirse arropados, valorados, importantes, así cualquiera se compromete”.

Asimismo, dijo que “para nosotros empieza una historia nueva, él es un jugador inteligente, de Selección, con posibilidades de ir a un Mundial”, por lo que Cardona buscará quedarse con un cupo en el onceno de Fernando Gago.

Por otra parte, Capria se refirió sobre el equipo que tendrá Gago en este 2022: “Estamos contentos con el plantel que se ha conformado, están entrenando muy bien, a pesar de este contexto tan difícil, con esta cuestión del Coronavirus. Ya son 13 jugadores que vienen del aislamiento al entrenamiento, esperamos que no sean más”.

Hay que recordar que Gago y Cardona compartieron camerino en Boca Juniors, por lo cual, el estratega de ‘La Academia’ sabe las condiciones que tiene Edwin, y así aprovechar sus habilidades tanto en el gol como en las asistencias.