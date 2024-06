Lucas González se salió con la suya: fichó a un jugador del América

Sin duda alguna, el panorama de Lucas González como entrenador de Central Córdoba no ha sido para nada bueno. En cuatro partidos dirigidos, no suman unidades, dado que solo han conseguido derrotas en este inicio de la Primera División de Argentina. Por esta razón, el estratega que ya tendría su labor en riesgo por la poca reacción que ha tenido, empezó a trabajar en el futuro con un nuevo fichaje.

Lucas González tiene una corta experiencia en los banquillos tras dirigir a Águilas Doradas, y posteriormente, tomar las riendas de América de Cali. Justamente, en ese equipo, tuvo una gran relación con varios jugadores, tanto así que en su primera estancia en un elenco del exterior, ha pedido contratar jugadores escarlatas.

Tras la negativa de Jorge ‘Polilla’ Da Silva por el interés de Lucas González por llevarse a Josen David Escobar en condición de cedido por un año, Lucas se salió con la suya y no paró en ese atractivo de fichar a un futbolista escarlata. Lo volvieron a intentar con Escobar, pero nuevamente, la respuesta fue un rotundo ‘no’.

Sin quedarse quieto en busca de soluciones, Lucas González pidió a otro jugador que dirigió en su etapa en América. Se trata nada más y nada menos que de Luis ‘Niche’ Sánchez, quien acabó su contrato con el cuadro caleño hace unas semanas. Así las cosas, el canterano llegará libre a Argentina con la necesidad de recomponer la campaña.

Cuando Lucas dirigió a América, ya había elogiado el futuro de Luis Suárez. En América en la Red, reveló, “lo que vi de él me encantó. No es el que más me haya gustado, sino que me encantó. Es un jugador que de extremo no puede aportar su máximo rendimiento, pero poniéndolo de interior en una estructura con un mediocentro y dos interiores, es un jugador que puede explotar su máximo potencial. Ya lo ha hecho. Ahí era donde nosotros lo veíamos. Es un jugador muy, muy bueno”.

¿HASTA CUÁNDO FIRMÓ LUIS SÁNCHEZ EN CENTRAL CÓRDOBA?

Aunque todavía no hay confirmación oficial por el fichaje del cuadro santiagueño por el volante colombiano, todo parece indicar que en próximos días se convertirá en nuevo jugador de Central Córdoba. De acuerdo con Felipe Sierra, Luis Sánchez tiene todo acordado para su llegada hasta diciembre de 2025. Luis es pedido expreso de Lucas González para esta campaña.