Martín Demichelis presentó nuevo plan para el futuro de Miguel Borja

River Plate todavía está esperando al mejor delantero del fútbol argentino, Miguel Ángel Borja, o por lo menos eso es lo que señala su director técnico, Martín Demichelis. El colombiano, quien tuvo uno de los mejores inicios con el cuadro riverplatense despachándose en la Liga de Argentina y en la Copa nacional, sufrió una lesión contra Atlético Tucumán, justo el día que Esequiel Barco falló dos penales.

La lesión no fue tan grave afortunadamente para las aspiraciones que tenían Martín Demichelis y el mismo Miguel Borja de reaparecer. El cordobés volvió para enfrentar a Boca Juniors en el Superclásico el pasado fin de semana, disputando el último tramo. Pero, ahora que parece estar completamente recuperado, el estratega, quien suena para dirigir a Bayern Múnich según la prensa alemana, le tiene un nuevo plan.

En la próxima fecha de la Copa de la Liga de Argentina, River Plate enfrenta en condición de visitante a Talleres de Córdoba, y dentro del plan de Martín Demichelis está hacer varias rotaciones, entre ellas, con Miguel Borja. Tras recuperarse del golpe, Borja apunta para retomar la titularidad supliendo a Pablo Solari, que volvería a perder protagonismo.

Miguel Ángel Borja tiene la advertencia de que no será arriesgado por el cuerpo técnico, aunque sería inicialista, no disputaría la totalidad del partido, seguramente sustituido en el segundo tiempo para no poner en peligro o reactivar el pequeño desgarro en el aductor de la pierna izquierda.

La decisión de alinear a Miguel Borja desde el arranque tiene sus riesgos, y el mismo Martín Demichelis lo sabe. Sin embargo, le busca acompañante que saldrá entre Pablo Solari, quien tomó el lugar del goleador colombiano, o bien, Facundo Colidio como ha sido la costumbre con el doble ‘9’. Borja debe ser cauto y cuidadoso con el más mínimo contacto y el plan pasaría por optar que no dispute todo el juego. Pero, el último dictamen lo tendrá el entrenador el sábado 2 de marzo.