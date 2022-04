Uno de los mediocampistas colombianos referentes en el exterior es Juan Fernando Quintero, quien juega actualmente en River Plate de Argentina. En el entrenamiento, antes de enfrentar a Talleres, donde perdió por la mínima diferencia, Quintero sintió una lesión muscular, por lo que no pudo estar para dicho duelo.

Ante los exámenes médicos, los resultados dijeron que ‘Juanfer’ padeció un desgarro en el isquiotibial, por lo que el jugador manifestó no tener “bronca porque esto hace parte del fútbol”.

"Estoy bien, esperando qué dice el médico. Es normal, si no viajé es porque sentí eso. El dictamen médico ya me lo pasarán. Realmente no me da bronca, esto es parte del fútbol, lo más importante es recuperarme, ya está", dijo Quintero.

Por otra parte, se refirió a su relación con su técnico Marcelo Gallardo, quien en una rueda de prensa señaló que el colombiano es un jugador distinto: “La exigencia es todos los días, hay que estar a la altura de todas las circunstancias en River y si él (Marcelo Gallardo) lo dijo seguramente es verdad".

Finalmente, habló acerca de la actualidad del conjunto ‘Millonario’ en la Copa Libertadores, donde ha conseguido dos victorias en la misma cantidad de partidos: "River siempre debe estar a la altura de todo, estoy muy contento porque venimos con ritmo, el equipo viene ganando y eso es lo más importante".