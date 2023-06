El futuro de Sebastián Villa es muy indescifrable no solo en lo deportivo sino en lo personal, luego de que se confirmó la condena a 25 meses de prisión no efectiva por violencia de género contra su exesposa, lo cual ha generado que Boca Juniors no cuente más con él, pese a que no rescindirá su contrato.

En ese orden de ideas, el entorno del extremo colombiano ya trabaja en procura de que sea fichado por otro equipo para el segundo semestre de 2023. Lo anterior, al margen de la expectativa que surge por el juicio que afrontará al ser denunciado por abuso sexual con acceso carnal.

¿En cuál equipo jugará Sebastián Villa?

Y en vista de que el futbolista tendría las puertas cerradas en Suramérica y Europa, todo indicaba que una 'liga exótica' sería la primera opción para que el colombiano continúe su carrera deportiva, y ya hay una oferta: Sebastián Villa podría ir a jugar en Emiratos Árabes Unidos.

La información sobre su posible llegada a Emiratos la dio a conocer el periodista César Luis Merlo, quien comentó que se trata de un préstamo por un año (hasta junio de 2024) con opción de compra.

Asimismo, la información apunta que "el colombiano quiere que se dé el traspaso", pues sin conocer de entrada el equipo, es muy alta la probabilidad de que Villa tenga un salario superior al devengado en Boca Juniors.

Entre tanto, la dirigencia Xeneize no se interpondría en la marcha de Sebastián Villa, sin importar que sea cedido, pues no es un secreto que pagar salario por un futbolista del cual no se hará uso, representa un dinero 'malgastado'.