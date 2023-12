Primera baja en Racing de Costas: ¿peligran los colombianos?

"Necesito gente que esté comprometida, he hablado con muchos. Necesitamos que sepan lo que es Racing", fue el mensaje que dio Gustavo Costas días después de firmar su contrato. Las declaraciones en diálogo con Racing de Alma mencionaron a Gabriel Hauche, uno de los jugadores que posiblemente podían salir.

Sin embargo, el mensaje que dejó Gustavo para el ex Millonarios era positivo, "necesito que el plantel esté al 100%, comprometido con la camiseta y Hauche es uno de ellos. Es importante tener jugadores identificados". Con esto, pretendía que Gabriel se quedara, pero en poco tiempo, todo dio un giro inesperado.

Vea también: Costas comienza a revolucionar Racing: los dos colombianos que pidió para 2024

Con Johan Carbonero, Juan Fernando Quintero y Roger Martínez, Gustavo Costas podría sostenerlos y traer más colombianos. Preguntó por Miguel Ángel Borja, pero River Plate cuenta con el cordobés. La primera baja de Racing no tendrá que ver con los cafeteros que integran la plantilla actual, pues, aunque quiere retener a Gabriel Hauche, la decisión del 'Demonio' fue otra.

Pese a su amor por Racing Club de Avellaneda, Gabriel Hauche afirmó, "decirles adiós a los lugares donde fuimos felices no es sencillo, pero a veces resulta necesario: hoy siento que es momento de cerrar esta etapa en Racing y de buscar nuevos horizontes para mi carrera futbolística".

Le puede interesar: Costas ya habló: estos son los jugadores que no seguirían en Racing

El delantero de 37 años, continuó, "la vida me dio el enorme privilegio de defender esta camiseta , y, con virtudes y defectos, siempre me entregué al máximo. En cada entrenamiento y cada partido me brindé por completo para estar a la altura de lo que exige estar en un club como nuestro". Su decisión también hace referencia a un cambio de aires, y, de hecho, tiene ofertas de México, en donde ya jugó con el Toluca y ofertas de Temperley.

Así las cosas, Gabriel Hauche es el primero en caer de Racing. Aunque o ha habido dictamen de nuevas salidas, el futuro de los tres colombianos puede ser incierta. Son del gusto de Gustavo Costas, pero con Hauche queda más claro que puede cambiar todo en cuestión de escaso tiempo.