Quintero y Roger ganan puntos en Racing: admiración a tope

Varios cambios tendrá el Racing Club de Avellaneda con la llegada de Gustavo Costas como nuevo director técnico de la institución. La 'Academia' ya sabe que Gabriel Hauche no seguirá, y, todavía hay dudas en los jugadores que serán tenidos en cuenta por el ex entrenador de Independiente Santa Fe.

Tras la salida de Gabriel Hauche, otro de los que podría abandonar Racing es Gabriel Arias, guardameta chileno. Afortunadamente para los tres colombianos, Gustavo Costas ha dado el visto bueno afirmando que los mejores extremos que juegan en Argentina son colombianos. Juan Fernando Quintero y Roger Martínez son protagonistas en el club.

Baltasar Rodríguez, jugador de 20 años no se guardó nada al hablar acerca de los colombianos que componen el club. En conversación con Olé, dijo cuáles son los futbolistas que más admira de este Racing y destacó a Juan Fernando Quintero y a Roger Martínez, Quintero como uno de sus principales consejeros y elogió la fuerza y habilidad de Roger.

Compartiendo la misma posición de Juan Fernando, Baltasar confirmó su admiración por los dos colombianos, "Juanfer Quintero es uno, y el otro, Roger Martínez, que hace cada cosa... y encima, con la fuerza que tiene. Ellos me impresionan mucho. Hace poco, Juanfer me dijo después del partido con Unión, que tengo que siempre tomarme un tiempo antes de definir. Con el paso de los entrenamientos, me dic cuenta de que tiene razón".

Por ahora, tanto Juan Fernando Quintero como Roger Martínez cuentan con el aval de Gustavo Costas y el cuerpo técnico de continuar en la institución. Johan Carbonero también es del gusto del ex seleccionador de Bolivia y estratega de Independiente Santa Fe.