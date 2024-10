Referente del Barcelona se ofreció al Boca de Riquelme y Gago: “Voy de cabeza”

Fernando Gago tendrá su primer examen como director técnico de Boca Juniors este sábado 19 de octubre cuando visiten a Tigre en una nueva jornada de la Primera División Argentina. El panorama del ‘Xeneize’ no es el mejor y el ex Chivas y Racing tendrá la misión de recuperar la ilusión y acercarse a la parte alta que lidera Vélez Sarsfield con 36 unidades.

Diego Martínez dejó a Boca Juniors en una posición delicada y Mariano Herrón, en su tercer interinato logró un triunfo vital para sumarse a la décima casilla con 24 puntos, a 12 de la cima. Sin duda alguna, la tarea de Fernando Gago no será sencilla. No solo está en juego el título, sino clasificar a una copa internacional después de la dura eliminación en los octavos de final de la Sudamericana ante Cruzeiro.

Para buscar mejorías en el plantel, han aparecido incesantes rumores sobre fichajes en Boca Juniors. Se ha hablado de Gonzalo Piovi, futbolista que Fernando Gago ya dirigió en Racing de Avellaneda, y que, en Cruz Azul, fue blindado por Martín Anselmi. Además, especulan con un mundialista como Leandro Paredes que podría regresar al club argentino.

Sin embargo, el mismo entrenador reveló que se casa con la plantilla actual. "¿Cuántos jugadores nombraron? No hablé con nadie. Hay que respetar a los futbolistas que están acá. Los balances se harán cuando el semestre termine, ahora no es momento de hablar por respeto a mis jugadores. No voy a hablar con ningún futbolista, no me interesa. Para mí, a los mejores los tengo acá".

EXJUGADOR DEL BARCELONA SE OFRECIÓ A BOCA JUNIORS

Un exjugador del Barcelona que actuó con, nada más y nada menos que Lionel Andrés Messi, dejó en claro que lo seduce la idea de jugar en Argentina y en Boca Juniors. Óscar Mingueza, lateral y defensor central actualmente en Celta de Vigo se quedó con el ‘Xeneize’ cuando le preguntaron por Boca y por River Plate.

“Me voy a quedar con este (Boca), porque lo que he visto aquí, también Riquelme, que estuvo ahí, fue un jugador que siempre me ha encantado. Me gustaba mucho cómo jugaba”, aseveró Óscar Mingueza. El ibérico reveló que, desde su infancia, el club argentino lo marcó mientras veía videos de La Bombonera y la afición bostera.

Ante la pregunta de su fanatismo por Boca Juniors o River Plate, Óscar Mingueza no dudó en ofrecerse para el futuro, “si me invitan a La Bombonera voy de cabeza”. Fernando Gago y Juan Román Riquelme están alerta con esta posibilidad. Otro de los que mostró su gusto por el club fue Sergio Ramos y también hubo rumores de la llegada del español a Argentina.