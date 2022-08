Revolcón en Boca Juniors: la razón por la que saldrían los tres colombianos

Boca Juniors está en crisis, pues el equipo argentino no levanta cabeza en lo deportivo, teniendo en cuenta que luego de la eliminación de la Copa Libertadores, a manos de Corinthians, Sebastián Battaglia le cedió el puesto de DT a Hugo 'Negro' Ibarra.

Ahora, cuando los buenos resultados siguen sin aparecer, se ha conocido sobre la inminente salida de Agustín Rossi, el portero y además referente del equipo, pues no pretende extender su vínculo contractual con Boca; no obstante, no sería la única baja, pues los colombianos también saldrían.

Boca Juniors: Sebastián Villa, Frank Fabra y Jorman Campuzano saldrían

Y es que los jugadores colombianos quienes se desempeñan en el equipo, no han tenido un buen actuar en el pasado reciente, y pese a que Villa es quien ha 'salvado la patria', los problemas personales y jurídicos que afronta, no son convenientes para el equipo.

Ahora, ante la propuesta por parte de club para que los jugadores renueven su contrato con Boca Juniors -al menos por una temporada más-, ninguno de los tres futbolistas colombianos ha respondido, lo cual se ha entendido en Argentina como una intención de salir.

De tal forma, se prevé que en las próximas horas haya un documento oficial acerca de la salida o no de estos tres futbolistas, recordando que el plantel se alista para recibir a Platense por la primera división y posteriormente jugar ante Agropecuario por octavos de final de Copa Argentina.