Riquelme se complica con nuevo técnico: hay condiciones para firmar

Juan Román Riquelme estaba jugando con fuego en medio del fútbol argentino con Boca Juniors. Su gestión como presidente del elenco ‘Xeneize’ no parece ir por un buen camino, dado que, eligió a Diego Martínez como el estratega ideal y en este certamen liguero no ha contado con la suerte deseada.

Tres derrotas seguidas, además de la eliminación de la Copa Sudamericana contra Cruzeiro en los octavos de final acabaron con el cargo de Diego Martínez que optó por renunciar tras perder contra Belgrano de Córdoba. Mariano Herrón fue elegido nuevo técnico de manera interina y, en medio de un difícil momento, lograron regresar a la victoria superando a Argentinos Juniors por la mínima diferencia.

El tercer interinato de Mariano Herrón arrancó bien, pero no iba a durar mucho. Juan Román Riquelme estaba empecinado en buscar a Fernando Gago, que poco a poco empezó a bajar el dedo a su exequipo como jugador. Gago afirmó en rueda de prensa con Chivas de Guadalajara que no había tenido llamadas y que su futuro estaba en el ‘Rebaño Sagrado’.

FERNANDO GAGO PUSO CONDICIONES PARA FIRMAR CON BOCA JUNIORS

No obstante, tal vez esas declaraciones eran solo para distraer, esperando la llamada del elenco argentino. Y, nadie le puede decir que no a Boca Juniors, ni a Juan Román Riquelme. Este jueves 10 de octubre, Chivas de Guadalajara envió un comunicado afirmando la salida del exjugador del Real Madrid del banquillo tapatío. Aunque todavía no ha firmado, ya queda más claro el rumbo de Gago, a falta de hacerlo oficial en próximos días.

Fernando Gago llegó con los taches puestos y ya le habría puesto condiciones a Juan Román Riquelme pensando en iniciar su gestión en el banquillo. El ex volante de marca le pone problemas al presidente de Boca Juniors. Es esto lo que demora la confirmación de Gago como el nuevo director técnico del club ‘Xeneize’.

En ESPN, Martín Costa afirmó que Fernando Gago ya habló con el Consejo de Fútbol de Boca y le puso condiciones para firmar su contrato. Gago mantiene una gran amistad con jugadores de la selección de Argentina como Sergio Romero y Marcos Rojo. Tanto el arquero como el defensor central no tienen aseguradas sus continuidades dentro del plantel.

Martín Costa sentenció en Fútbol90 que, “él preguntó cuál era la situación de Romero y Rojo, con quienes tiene una relación casi de amistad. Yo sé que a Rojo le quiere dar la oportunidad de recuperarlo, porque es un jugador al que le da muchísima importancia. Y a Romero también. Boca ya le hizo saber que Romero es parte del plantel”.

A falta de la oficialización, Juan Román Riquelme ya sabe lo que tiene que hacer para que Fernando Gago llegue a la dirección técnica. Todo depende de confirmar la continuidad de Marcos Rojo y Sergio Romero quienes integraron el combinado nacional con Gago.