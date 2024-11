Riquelme y Gago se derrumban en Boca: mundialista argentino se retiró

Desde que Fernando Gago tomó la dirección técnica de Boca Juniors, no ha habido mucha mejora con respecto al camino que había dejado Diego Martínez dentro de la institución ‘Xeneize’. Aunque se ha visto un cambio de actitud, el exjugador del Real Madrid todavía no sabe lo que es ganar después de la derrota ante Tigre y los dos empates ante Gimnasia y Esgrima de La Plata por Copa Argentina y con Deportivo Riestra.

La alegría de Fernando Gago fue por lo menos, clasificar a los cuartos de final de la Copa Argentina tras superar a Gimnasia desde el punto penal en la definición. Sin embargo, poca mejoría ha demostrado en la Primera División lejos de la historia del club y también de Vélez Sarsfield, líder indiscutible.

Gago llegó pisando fuerte con exigencias a Juan Román Riquelme. La primera, en busca de mantener la continuidad de Marcos Rojo y Sergio Romero, dos jugadores que tenían un futuro incierto, pero los dos mundialistas continuarán por pedido expreso del nuevo timonel. Lo segundo, fue con miras al mercado de fichajes, pero recibieron una dura noticia por otro referente de la albiceleste.

FICHAJE SOÑADO DE BOCA JUNIORS ANUNCIÓ SU RETIRO

Entre los jugadores que suenan, aparece nada más y nada menos que Sergio Ramos que, lejos de retirarse a sus 38 años, tocó las puertas de Boca Juniors por el interés de los directivos por ficharlo. Gago jugó con el español y puede ser la clave. No obstante, el otro objetivo era Javier Pastore de una amplia e intachable trayectoria que llamó la atención.

Javier Pastore brilló en el Paris Saint-Germain y tuvo un corto paso por la Roma antes de llegar al Elche español. En España no tuvo mucha suerte arrastrando lesiones y su experiencia fugaz en tierras ibéricas lo hicieron firmar con el Qatar S.C., pero su condición física lo complicó.

Mundialista en 2010, Javier Pastore le puso fin a su carrera deportiva con 35 años, afirmando que, “dejé una puerta abierta para ver cómo me sentía, pero me gustaría antes de junio anunciar mi retiro”. Lleva un año sin jugar al fútbol profesional por dolencias en su cadera y recurrentes operaciones que lo han mermado.

Posteriormente, señaló que, “el cuerpo no aguantó más, los dolores después de los partidos eran muy fuertes. El punto de inflexión fue cuando mi hijo me pedía salir al jardín a patear la pelota y no podía levantarme del sillón”. Además, sentenció que poco a poco, “se volvió insoportable” perdiendo fuerzas. Con esto, se le acabó el sueño a Fernando Gago de poder ficharlo para enderezar el camino de Boca Juniors.