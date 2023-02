Se le acabó el reinado a Borja: River presentó al nuevo 'favorito' del técnico

River Plate supero la etapa de Marcelo Gallardo y ahora bajo las órdenes de Martín Demichelis, busca hacer un 2023 para no olvidar, por eso presentó en las últimas horas a varios refuerzos, y uno de ellos le quitaría el puesto al colombiano Miguel Ángel Borja.

El jugador del que estamos hablando es Salomón Rondón, quien en su presentación este miércoles dejó muy clara la relación que tiene con el entrenador: "con Martín (Demichelis) hace 12 años compartí en Málaga y desde allí sabía de su liderazgo. No dudé un segundo cuando me comunicó si quería venir. Fui al museo cuando llegué porque quería empaparme de la historia del club y estoy muy ilusionado".

"Es cierto que había ofertas que por ahí no me llamaban mucho la atención y decidí River por el esfuerzo que ha hecho la directiva. Hablé directamente con Martín y me contó de su necesidad. Yo tenía muchísimas ganas de competir y experimentar de nuevo lo que es el fútbol sudamericano" añadió el venezolano, quien no ocultó que el entrenador tiene un especial "favoritismo" por él.

Así las cosas, este es el futbolista con el que ahora Borja deberá competir el puesto, más porque Rondón viene de una amplia trayectoria por clubes europeos, siendo el último Everton, donde estuvo desde la temporada 2021-22 y disputó 31 compromisos.

Ahora solo queda esperar cómo Demichelis organizará su equipo y si el colombiano tiene alguna chance de quedarse con la titularidad.