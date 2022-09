[Video] Era un penalazo y ni siquiera intervino el VAR: la nueva polémica en el fútbol argentino

El fútbol en Argentina ha sufrido algunas polémicas en el último tiempo, pues el equipo que presidía Claudio 'Chiqui' Tapia, Barracas Central ha sufrido una serie de beneficios, los cuales han pasado por desatenciones arbitrales.

Y es que en la fecha 19 de la primera división de ese país, Barracas visitó a Huracán en un duelo que terminó 1-1, pero los asistentes al estadio Tomás Adolfo Ducó fueron testigos de una irregularidad aribitral.

Pues en el segundo tiempo, cuando Barracas estaba arriba en el marcador, hubo un tiro libre directo a favor de Huracán y tras la ejecución, uno de los integrantes de la barrera golpeó el balón con el puño derecho; era penalti.

No obstante, el juez central no se percató de la infracción pese a su cercanía a la acción, mientras que los encargados del VAR no llamaron al árbitro para que revisara la acción.

El duelo continuó y finalmente el Globo empató, pero quedó la 'espinita' de un penal que no fue decretado en favor del conjunto local y que pudo incidir en el resultado final.

Cabe recordar que 'Chiqui' Tapia dejó las riendas de Barracas Central y posteriormente tomó la presidencia de AFA y de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, por lo que muchos hablan de ciertos favorecimientos para el anterior club del directivo.