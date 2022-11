[Video] La impactante reacción del ‘Kun’ Agüero cuando se enteró de la muerte de Andrés Balanta

La inesperada muerte del futbolista colombiano Andrés Balanta, a sus 22 años, sin duda alguna, impactó al mundo del fútbol.

Ante ello, una de las reacciones más sorprendentes ya que vivió una experiencia similar, fue el exfutbolista argentino Sergio el ‘Kun’ Agüero.

El ‘Kun’ se encontraba en medio de una transmisión en vivo en compañía de los periodistas Martín Souto y Morena Beltrán, cuando de repente se enteraron del desplome que sufrió Balanta durante el entrenamiento de pretemporada de Atlético Tucumán que se prepara para afrontar la temporada 2023.

Una vez se enteró de la fatal noticia, Agüero no ocultó su cara de preocupación, quedando en shock y recordando que el 30 de octubre del año 2021, mientras se disputaba el partido entre el FC Barcelona y el Alavés, el delantero argentino sufrió una arritmia cardíaca, por lo cual fue sometido a varios exámenes para determinar la gravedad del asunto.

El 15 de diciembre de ese año, Agüero anunció su retiro del fútbol, ya que mantenerse en actividad le podría implicar riesgos para su vida.

El exfutbolista y ahora streamer argentino recordó lo que le sucedió en aquella ocasión: “A mí el médico me dijo ‘esto puede pasar’. Por eso es que a mí me prohibieron jugar, por lo que yo tenía, que no sé por qué con los controles no se detectó. Esto es muy difícil, estamos choqueados. Ojalá que el día de mañana, no sé cuándo será, puedan encontrar algo que lo verifique porque los médicos no lo encuentran”.

Durante su charla, también se acordó de lo sucedido con Christian Eriksen, futbolista danés que también sufrió un paro cardiaco durante el partido de la Eurocopa en la que su selección se enfrentaba a Finlandia.

“Claramente es lo que pasó con Eriksen, que él se desmaya y le da un paro y lo reaniman. Lo que a mí me pasó es que yo estuve a nada de desmayarme. Pero yo no me daba cuenta, veía rayos azules y dije’ me estoy por desmayar’ pero afortunadamente no pasó”, contó Agüero.

Por último, el jugador que militó en Independiente de Avellaneda, Atlético de Madrid, Manchester City y Barcelona, fue enfático en sus comentarios y recordó el momento en el que se vio obligado a dejar el fútbol.

“Sentía como si alguien me estuviera agarrando con las manos y como que me estuviera apretando fuerte. Me comencé a desesperar y ahí es donde me da el ataque, la arritmia. Siento que algo me baja y era la sangre que no bombeaba bien, se había ido para arriba, lo que genera que la presión te ahogue y te desmayes”, resaltó.