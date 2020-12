Futbolista colombiano de Nacional fue convocado a selección de Estados Unidos

Este martes se conoció una sorpresiva convocatoria en la Selección de Estados Unidos para el futbolista colombiano Andrés Perea. El joven jugador está en el Orlando City de la MLS y fue llamado de emergencia para el amistoso frente a El Salvador luego de confirmarse un caso de coronavirus en el equipo.

Andrés Felipe Perea hace parte del registro de Atlético Nacional y aún no se sabe en dónde jugará durante 2021 porque su préstamo está a punto de vencerse. Perea tiene paso en las categorías sub 17 y sub 20 de la Selección Colombia, pero nunca en la de mayores; su convocatoria en USA se facilitó por su doble nacionalidad.

Así fue el comunicado de la selección de Estados Unidos:

US Soccer confirmó que el mediocampista del FC Cincinnati, Frankie Amaya, dio positivo por COVID-19. Será reemplazado en el roster por el mediocampista del Orlando City Andrés Perea.

Amaya se encuentra aislado y observa los protocolos de cuarentena adecuados. Su prueba positiva se produjo durante los procedimientos de prueba de llegada al campamento de US Soccer. Todas sus pruebas previas a la llegada fueron negativas.

Ningún otro miembro de la delegación ha dado positivo en este momento. Según el protocolo, no estuvo en contacto con ningún otro jugador o personal después de su llegada, por lo que existe un riesgo mínimo de exposición adicional.

Perea, de 20 años, se unió al Orlando City SC en 2020 con un préstamo por un año del Atlético Nacional en Colombia. Hizo 23 apariciones para Orlando, incluidas 11 como titular. Nacido en Tampa, Florida, tiene doble ciudadanía de Estados Unidos y Colombia. Fue titular en los cinco partidos de Colombia en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2019 y necesitaría un cambio único para representar a EE. UU. en una competición internacional.