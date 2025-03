Futbolista de selección recibió dura sanción: iría a la cárcel

El fútbol mexicano entró en polémicas, justo después del primer título de la selección en la CONCACAF Nations League cuando superaron a Panamá en la final. Uno de los jugadores convocados y con protagonismo en el combinado nacional ha dado de qué hablar, pero esta vez, no por las actuaciones en el campo de juego, sino por un lío legal al que se enfrentará.

Rodrigo Huescas ha estado en este proyecto de Javier el ‘Vasco’ Aguirre como director técnico de la selección de México. Sin embargo, en las últimas horas, Huescas volvió a ser protagonista afuera de las canchas en una polémica con su club.

En su regreso a Dinamarca, Rodrigo Huescas se sumó a las prácticas del Copenhague, equipo al que representa. El internacional mexicano cometió una fuerte infracción en el país y no pasó inadvertido. La Selección de México fue notificada por el club que le dio a conocer las consecuencias a las que se enfrenta el lateral de 21 años.

EL PROBLEMA LEGAL QUE PUEDE LLEVAR A PRISIÓN A RODRIGO HUESCAS

Por ir en contra de las leyes de tránsito de Dinamarca, el país no tuvo piedad e impuso una dura sanción que el Copenhague castigará y que la ‘Tri’ también conoce la dureza de las consecuencias. Seguramente, tendrá represalias en la Copa Oro que se avecina para la selección de México y en las competencias locales danesas.

Copenhague le notificó a Javier Aguirre la situación y este viernes 28 de marzo, emitieron un comunicado desde la FMF que indica lo que sucedió con Rodrigo Huescas en su vuelta a Dinamarca. Violó las leyes de tránsito, “la sanción es la pérdida de su licencia, así como 20 días de prisión incondicional después de exceder el límite de velocidad. Huescas condujo a 111 km/h en una zona de 50 km/h”.

Rodrigo Huescas pidió disculpas y aceptó las condiciones impuestas por Dinamarca, “he cometido un error indescriptible y pido disculpas por haber demostrado tan poco criterio. No he estado a la altura de mi responsabilidad como modelo a seguir y, naturalmente, acepto las consecuencias. Lo siento mucho y me siento avergonzado”.

En la selección de México no han tomado más cartas en el asunto después de conocer los hechos, pero se espera que incida fuertemente en lo que viene para la ‘Tri’ que serán los amistosos antes de Copa Oro en junio.