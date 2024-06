Futbolistas colombianos ya no serán contratados tan fácil en México

En los últimos años, los futbolistas colombianos han sido altamente cotizados en el fútbol mexicano. No es raro que cuando un joven talento empieza a destacar en la Liga BetPlay, rápidamente lleguen ofertas de equipos mexicanos, que gracias a su mayor músculo financiero, logran llevarse a estas jóvenes promesas.

De acuerdo con el CIES, hay 433 jugadores colombianos distribuidos en 60 ligas de diferentes países. México lidera en la contratación de estos jugadores, con 37 colombianos en sus equipos, entre los que destacan figuras como Kevin Mier, Willer Dita, Diego Valoyes y Diber Cambindo.

Le puede interesar: San Lorenzo le quitaría fichaje estrella a Millonarios y Nacional

Sin embargo, no todos los futbolistas colombianos han tenido éxito en México. Algunos fracasan debido a que son llevados muy jóvenes o no logran adaptarse al nuevo entorno. Esta semana se conoció una noticia que cambiará significativamente este panorama: a partir de la temporada 2025-2026, ya no será tan fácil que los futbolistas colombianos, y extranjeros en general, sean contratados en el fútbol mexicano.

Cambios en la contratación de extranjeros

Los futbolistas extranjeros que lleguen a México a partir de la temporada 2025-2026 deberán cumplir con una serie de 10 lineamientos establecidos por la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), con el objetivo de aumentar el nivel de calidad en el campeonato de primera división.

"Si queremos que el nivel de espectacularidad de nuestra liga vaya en aumento, no podemos cerrarle la puerta al talento foráneo. Solo necesitamos ser más selectivos y rigurosos con los jugadores que llegan a nuestro país", declaró Mikel Arriola, presidente de la Liga MX. En un mensaje en video publicado este miércoles, Arriola presentó las Reformas para el Desarrollo del Fútbol Mexicano, que se dividen en dos vertientes principales: el impulso a los jugadores jóvenes locales y los fichajes de futbolistas No Formados en México (extranjeros).

En cuanto a la contratación de jugadores extranjeros, a partir de 2025 estos serán evaluados en 10 puntos específicos. Entre ellos se incluye un mínimo de minutos de juego en la Liga MX o su último registro en determinadas ligas de Europa y Sudamérica. Un jugador procedente de ciertas ligas europeas de segunda división deberá cumplir con un mínimo de minutos participados en la temporada previa. También se requerirá un mínimo de minutos en partidos oficiales con su selección nacional absoluta y en torneos continentales.

Además, los jugadores naturalizados que participen en un torneo oficial con la selección mexicana dejarán de ser considerados No Formados en México y serán clasificados como Formados en México. Los procesos en selecciones menores en competiciones oficiales de FIFA también servirán para avalar o descartar fichajes.

Los clubes de la Liga MX podrán incorporar a futbolistas que no cumplan con ninguno de los requisitos anteriores, siempre y cuando sean menores de 24 años, a jugadores franquicia de la MLS y a dos elementos libres de requisitos, que serán validados por un Comité de Aceptación. Los detalles específicos de estos requisitos, como las cantidades de minutos necesarios, se publicarán antes del inicio de la temporada 2025-2026.

Actualmente, cada equipo de la Liga MX, a excepción del Guadalajara, puede tener por reglamento hasta nueve jugadores de origen extranjero en su plantel, de los cuales siete pueden estar en cancha por partido. Respecto a este número de jugadores foráneos por club, Mikel Arriola comentó que "no es un tema de cantidad sino de calidad" y destacó que en los jóvenes futbolistas mexicanos "sí hay un impacto en el proceso formativo de nuestros jugadores al momento de relacionarse con los extranjeros".

Arriola señaló que los nuevos lineamientos de fichajes de extranjeros se definieron siguiendo los ejemplos de la Premier League de Inglaterra y la Serie A de Italia, entre otros campeonatos europeos. Esta nueva política busca no solo elevar el nivel de competencia en la Liga MX, sino también proteger y fomentar el desarrollo de los talentos locales.

Le puede interesar: Inicia barrida en Santa Fe tras perder la final: jugadores que salen

Esta decisión promete cambiar el flujo de talento en la Liga MX, haciendo que la llegada de futbolistas colombianos y de otros países sea más selectiva y rigurosa, lo cual podría tener un impacto significativo en la dinámica del mercado de transferencias y en la evolución del fútbol mexicano en los próximos años.