Futbolistas que superaron el covid-19 donan plasma para el tratamiento de la enfermedad

La solidaridad de dirigentes y futbolistas bolivianos que vencieron a la COVID-19 ha quedado patente en las donaciones de plasma sanguíneo hiperinmune que hicieron con la esperanza de ayudar a salvar vidas mediante este tratamiento, aprobado por las autoridades sanitarias nacionales.



La donación más reciente la hizo el presidente en ejercicio de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Marcos Rodríguez, quien superó la enfermedad y donó este martes su plasma al entrenador del Municipal Vinto, Humberto Viviani, según información de la institución deportiva.

Viviani está ingresado en una clínica en Cochabamba por COVID-19 y en la víspera sus familiares pidieron donaciones de plasma en Facebook.



Rodríguez asumió interinamente la presidencia de la FBF tras la muerte el domingo de César Salinas, afectado por el nuevo coronavirus.



El dirigente no es el único solidario en el fútbol boliviano, pues antes que él también hicieron donaciones el portero de la selección boliviana y del Always Ready de El Alto Carlos Lampe y el centrocampista Moisés Villarroel, del Wilstermann de Cochabamba, que fue el primer jugador de la división profesional en dar positivo a la enfermedad.



"Voy camino a hacer lo que a partir de hoy es un deber como ciudadano que tuvo COVID-19 (ir a donar plasma) deseando y rogando que sirva de mucho para salvar esa vida", escribió hace unos días Lampe en Facebook.



Con una fotografía en la que se le ve haciendo la donación, el 'Gigante' Lampe también invitó a otras personas recuperadas a hacer lo mismo "para que podamos salvar vidas".

El receptor de aquella donación era Salinas, según el diario Página Siete de La Paz.



Otros jugadores que se recuperaron y que expresaron su voluntad de ser donantes son Alex Pontons, del Real Santa Cruz; Marcos Andia, del Guabirá de Montero; y José Gabriel Ríos, del Aurora de Cochabamba, al margen de las campañas que promueven clubes como el Blooming de Santa Cruz para premiar a sus hinchas que donen plasma.



El último reporte oficial de COVID-19 en Bolivia, país con once millones y medio de habitantes, da cuenta de 2.218 fallecidos y 60.991 contagios.



En el ámbito futbolístico hay casos activos en clubes como Always Ready, Real Santa Cruz, Guabirá, Aurora y The Strongest de La Paz, además de los exmundialistas Julio César Baldivieso y William Ramallo.



La enfermedad se cobró una decena de vidas, incluidos dirigentes, exfutbolistas, árbitros, técnicos y jugadores de divisiones inferiores.



También han fallecido las abuelas de Gabriel Ríos y Ricardo Suárez y el padre del capitán del Aurora, Amílcar Sánchez