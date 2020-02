Futbolistas se reunirán con Dimayor para definir el futuro de la Liga

Se realizó la primera asamblea oficial del fútbol profesionales femenino. Las jugadoras que militan en clubes de nuestro país mostraron su preocupación ante la no confirmación de una liga profesional para este año.

Las deportistas aseguraron que han visto una voluntad importante de parte de los clubes y que ahora esperan que la Dimayor pueda confirmar un calendario oficial para darle continuidad al proceso del fútbol femenino.

"Es preocupante desde el ente que rige el fútbol profesional, ya que no tenemos información pero hay algo muy importante y es el interés de todos los clubes. Lo más importante son los clubes, si ellos están dispuestos quiere decir que si hay la posibilidad de que haya liga, si hay clubes dispuestos quiere decir que tenemos liga profesional", dijo Carolina Pineda.

Sin embargo ante esta preocupación es Vanessa Córdoba confirmó que la Dimayor les anunció una reunión para el próximo jueves para definir una hoja de ruta y explicar el momento en el que está la liga profesional.

"La Dimayor nos abrió las puertas amablemente para este jueves en la tarde, esperamos definir el futuro de la liga profesional", dijo Vanessa Córdoba.

Ante la falta de ayuda económica para la realización de esta liga, las jugadoras aseguraron que han visto la voluntad de varias empresas y también del Ministerio del Deporte para una inyección económica que ahora hay que definir cómo sería ese aporte y ayudar a que la liga profesional continúe en nuestro país.

"Todas las ayudas sirven, por poquito que sea hemos sabido de empresas que han querido invertir, me atrevo a decir un nombre Servientrega que tuvo la intención, que dijo que no tenía mucho dinero pero que estaban dispuestos en apoyar el torneo femenino. Eso fue el año pasado, no sabemos cómo estarán los planes hoy, pero lo que sume mientras sea una liga profesional bienvenido sea", dijo Vanessa Córdoba.

Con relación a la propuesta del ministerio del deporte de crear una liga universitaria femenina Carolina Pineda aseguró que es una buena propuesta pero que esto deberá ser proyecto alterno al profesional, ya que las jugadoras que ya estudien non podrían estar en el torneo.

"La liga Universitaria es una propuesta interesante que ha hecho el Ministro Lucena, pero ya sería un brazo del proceso del plan de desarrollo del Fútbol Femenino, no es como tal una propuesta de fútbol profesional, eso hace parte del desarrollo del Fútbol Femenino del país", dijo Carolina Pineda.

Finalmente las jugadoras aseguraron que esperar un acompañamiento del Ministerio del Trabajo y del Deporte para garantizar las condiciones laborales de las jugadoras y evitar que muchas de ellas tengan que jugar prácticamente gratis.