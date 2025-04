Gago estalló tras perder el clásico con River: "con bronca"

Fernando Gago se mostró molesto con el arbitraje del superclásico que terminó con derrota de su Boca Juniors ante River Plate y sentenció que se iba con “bronca por el resultado”.



“En 20 minutos tuvimos tres amarillas y le dije al árbitro que me pareció exagerado. Me dejó en una situación de posibilidad de cambio porque el juego estaba bastante friccionado”, sentenció el técnico del equipo perdedor en conferencia de prensa.



"Me voy con bronca por el resultado. Vinimos a tratar de ganar y en el segundo tiempo tuvimos chances y también errores”, expresó el técnico.

Gago hizo referencia a cuál fue la búsqueda de Boca en los 90 minutos: “Quisimos tener más el control del partido, el cual puedo dividirlo en dos partes. Una: En el primer tiempos nos faltó un poco más de juego y el segundo tiempo sabíamos que íbamos a tener más velocidad y control de partido”.



Para terminar su referencia al superclásico con derrota en el Estadio Monumental, Fernando Gago sostuvo: “El análisis lo voy a hacer después. Me gustó el segundo tiempo, tuvimos varias claras para empatar, lamentablemente no se dio".



En esta misma línea, Marcos Rojo en rueda de prensa tras la derrota sostuvo: “No creo que estemos en deuda con la gente. Seguimos trabajando, estamos punteros y eso los tiene que dejar tranquilos”.

Por otra parte, el defensa también se quejó del arbitraje de Ramírez: “Es la segunda vez que nos dirige este muchacho, pero ya se vio, no voy a decir nada”.



“Fue un partido parejo y aunque no salieron las cosas porque no encontramos la circulación que queríamos en el medio y nos costaba la salida, en el segundo tiempo tuvimos mucho la pelota y chances para empatar”, completó