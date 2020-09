Galatasaray de Falcao no puede con el Fenerbahce en clásico turco

El Galatasaray del colombiano Radamel Falcao cedió un empate casero sin goles ante e Fenerbahce del delantero ecuatoriano Enner Valencia, en el Clásico del fútbol turco, que frena la racha de dos triunfos consecutivos que llevaban los hoy locales, en igual número de jornadas que se han disputado en la Superliga turca.



En el duelo de goleadores latinos no hubo pólvora, tampoco muchas claras ocasiones de gol y, en cambio, si mucha atención sobre el rival. Ni Falcao, que llevaba tres goles en las dos anteriores jornadas, ni Valencia saborearon las redes visitantes y ello lo notó su respectivo equipo, firmándose una igualada que no deja buen sabor de boca ni a unos ni a otros. El colombiano vio una tarjeta amarilla y fue sustituido en el minuto 71.

Al Galatasaray la igualada le deja en la tercera plaza de un cuarteto que comanda con 7 puntos en lo más alto; mientras que el Fenerbache su segundo empate consecutivo le deja séptimo, a dos puntos del cuarteto que lidera.

