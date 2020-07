Galatasaray marca el camino de salida a Falcao García tras una pobre campaña

El paso de Falcao por Galatasaray no ha sido afortunado y el futbolista colombiano ha sufrido con las lesiones mucho más de lo esperado, situación que motivaría una pronta salida de la institución turca y la búsqueda de un nuevo club en el cual continuar su carrera, tal como lo indican las últimas declaraciones del técnico del equipo, Fatih Terim, quien no lo considera un imprescindible y no ha podido contar con el colombiano en una gran cantidad de partidos.

"No existen jugadores invendibles", sentenció Terim en la última semana, dejando en claro que el colombiano podría ser transferido sin ningún problema y que el goleador, quien llegó como la máxima figura de la institución, no ha logrado demostrar toda esa trayectoria llena de triunfos y de anotaciones, que llegaron a convertirlo en uno de los jugadores más deseados de toda Europa.

Bajo este panorama, el colombiano sigue luchando contra su físico, mientras que el equipo de Estambul ya salió de la pelea por el título local, no pudo cumplir un buen papel en la Champions League y ni siquiera se alcanzó a clasificar para la Europa League, lo que demuestra su pobre nivel a lo largo del año competitivo y, además de dejar en mala posición al entrenador, demuestra que fueron pocos los futbolistas que rindieron de la manera esperada.

Teniendo en cuenta esta situación, el presente físico del colombiano quien volvió a lesionarse hace un par de semanas y contemplando el alto costo de su contrato, todo apunta a una salida del jugador hacia un nuevo club, pues su técnico, aunque lo necesita, sabe que ha sido difícil que el colombiano aporte todo lo que puede dar, su físico no está respondiendo como debería hacerlo y su alto salario no se ha visto correspondido en la cantidad de goles esperados.

De la última temporada, Falcao ha pasado cerca de cuatro meses lesionado y, aunque cuando juega muestra su capacidad goleadora, el equipo no parece dispuesto a contar con un jugador que es el mejor pago del plantel, pero que solo ha aparecido cerca de 20 partidos, sumadas todas las competiciones, a lo largo del año de competencia.