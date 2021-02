Galatasaray: tajante respuesta de Fatih Terim por la ausencia de Falcao en el clásico

El Galatasaray ganó el clásico turco y arrebató el liderato al Fenerbahce (1-0) en el debut como local de Mesut Ozil, que jugó la última media hora en el conjunto de Erol Bulut pero no pudo evitar la derrota. Falcao García no fue convocado en el equipo de Fatih Terim luego de su regreso desde España donde adelantaba su recuperación física por la lesión de espalda.



Fue Mostafa Abdallah el que desequilibró el 'Kitalararasi Derbi', como se conoce el clásico en Turquía. El Galatasaray, que aún no puede contar con el colombiano Falcao, lesionado, salió con los tres puntos del Ulker Stadium y dio caza en la tabla a su rival, que inició como líder la vigésima tercera jornada de la Superliga.

Tras finalizar el partido, al DT le preguntaron por el delantero colombiano y su respuesta fue tajante: "Falcao está aquí, es bienvenido. Es un jugador importante para nosotros. Si necesitamos jugar no uno, sino dos delanteros, pero ciertamente no comprometemos nuestra comprensión del juego".

Igualados a puntos, la diferencia de goles ubica al Galatasaray ahora en la cima. Ha marcado más y ha encajado menos que el Fenerbahce hasta el momento.

El próximo partido de Galatasaray será el domingo 14 de febrero ante Kasimpasa por la fecha 25 de la Superliga de Turquía y se espera que Falcao al menos pueda aparecer en el banquillo de suplentes.

Sobre su futuro no hay novedades con la directiva ni ofertas concretas de otros clubes, por lo que deberá cumplir su contrato normal hasta junio de 2022.