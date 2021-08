Galatasaray toma una nueva determinación sobre el futuro de Falcao García

Falcao García todavía no ha definido su futuro deportivo. Aunque Galatasaray ya le notificó que no continuará con él en el equipo, el colombiano no sabe aún en qué equipo jugará la próxima temporada.

Las ofertas que le han llegado no han sido las que él esperaba, así que se mantiene paciente pensando en una propuesta que llene sus expectativas económicas y futbolísticas.

Galatasaray tomó una nueva determinación sobre el futuro del 'Tigre'. El club turco lo seguirá teniendo en cuenta normalmente en cada uno de los entrenamientos para que el 'cafetero' logre mejorar su nivel, se ponga a punto físicamente y consiga un buen traspaso.

La idea, según se conoce desde la prensa de Turquía, es que pueda ir al Inter de Miami de David Beckham. Falcao espera viajar a Estados Unidos a continuar su carrera en la MLS.

Otro de los objetivos del samario es pronto retomar una continuidad de juego importante para así regresar a la Selección Colombia para las próximas fechas de Eliminatoria sudamericana. Él sabe lo importante que es para la ‘Tricolor’, ya que no solo como goleador ha brillado, también es el primer capitán actualmente del conjunto nacional.

El paso por Turquía no fue el mejor para Falcao, ya que sufrió varias lesiones musculares que imposibilitaron lo mejor de su nivel. Se esmeró, luchó, marcó una cantidad importante de goles, pero no fue suficiente para cumplir con las expectativas que los hinchas y la dirigencia del club tenían con él.