[Galería] Toda una locura: Las mejores imágenes de la presentación de Cristiano en el Al Nassr

Cristiano Ronaldo, superestrella del fútbol en su crepúsculo, aseguró este martes en su presentación con el Al-Nassr que su llegada al fútbol saudita no supone el fin de su carrera, sino una nueva etapa en la búsqueda de récords tras haber "ganado todo" en Europa.

El delantero portugués de 37 años considerado como uno de los mejores futbolistas de la historia, fue presentado este martes a los aficionados del club saudita cuyos riquísimos y ambiciosos propietarios quieren hacer de él el primer escalón hacia un "sueño galáctico".

El quíntuple ganador del Balón de Oro, que abandonó el Manchester United en el mes de noviembre, se comprometió con el Al-Nassr hasta 2025 por un salario global estimado en 200 millones de euros (211 millones de dólares).

"En Europa mi trabajo ha terminado, lo he ganado todo, he jugado en los clubes más importantes", declaró el futbolista luso en una comparecencia de prensa.

"He venido aquí para ganar, para jugar, para disfrutar, para ser parte del éxito de este país y de la cultura de este país", añadió un Ronaldo que aseguró que se decantó por la oferta del club saudita declinando las "numerosas" propuestas que le llegaron no solo de Europa, sino también de "Brasil, Australia, Estados Unidos e incluso Portugal".

Ronaldo, que tiene el récord de goles inscritos en la Liga de Campeones y es el máximo anotador del fútbol de selecciones, aseguró que el fútbol ha cambiado mucho en los últimos veinte años, poniendo como ejemplo la reciente victoria en el Mundial de Arabia Saudita sobre Argentina, que al final se llevó el título.

"Soy un jugador único y, para mí, venir a Arabia Saudita no es el final de mi carrera. He batido todos los récords allá (en Europa) y quiero batir otros acá. Y para ser honesto, ne me preocupo en absoluto de lo que pueda decir la gente", insistió Ronaldo dando una nueva muestra de su habitual ego.

Arabia Saudita, país desértico de 35 millones de habitantes, está sacudido por la 'Ronaldomanía' desde el anuncio de su fichaje por un salario estimado en 200 millones de euros (211 millones de dólares) hasta junio de 2025.

Las rutas principales de la capital fueron cubiertas de carteles con la frase "Hala (bienvenido) Ronaldo"; los aficionados hicieron cola en la calle para comprar camisetas del Al-Nassr con el nombre de la estrella portuguesa y su emblemático N.7; la cuenta Instagram del club amarillo y azul ganó millones de seguidores en pocas horas.