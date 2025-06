Gallardo destapó el fichaje de River y Cristiano Ronaldo: "real"

Cristiano Ronaldo, quien milita en el Al-Nassr de Arabia Saudita, no ha emitido declaraciones públicas al respecto. Su participación en el actual Mundial de Clubes no está contemplada, ya que su equipo no clasificó al certamen y aunque hay una ventana de fichajes para el torneo, estaría pensando en no aceptar propuestas de otros equipos.

La revelación de Gallardo se dio mientras River disputa el torneo en territorio estadounidense, donde representa a la Conmebol junto a otros campeones continentales. La presencia del club argentino en este nuevo formato del Mundial de Clubes impulsó la búsqueda de refuerzos de jerarquía en el último mercado de pases.

CR7 no ha firmado la renovación con Al Nassr y tiene contrato hasta el 30 de junio, peor se afirma que ya hay conversaciones para una nueva firma.

